Россия-2022: какой сборная будет в Катаре

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Сборная России по футболу неожиданно здорово выступила на домашнем чемпионате мира, удивив не только зарубежных специалистов и болельщиков, но и соотечественников. Выход в четвертьфинал мундиаля стал лучшим результатом в российской истории, а ведь от попадания в четверку сильнейших команду Станислава Черчесова отделила лишь серия пенальти с Хорватией.

Но ЧМ-2018 закончился, и настало время смотреть в будущее. Новый турнир — Лига наций — стартует уже осенью, потом будет отбор к чемпионату Европы, но мы посмотрим еще дальше.

В 2022 году в Катаре пройдет следующий мундиаль. Давайте попробуем представить, в каком виде предстанет там наша национальная команда и на что она сможет рассчитывать.

Кто на выход

Сборная России-2018 подарила стране праздник, но на чемпионате мира в Катаре (куда еще нужно отобраться) команда, само собой, будет уже несколько иной.

Возможно, кто-то из игроков не попадет на турнир по спортивному принципу, но часть нынешнего состава абсолютно точно не сыграет на следующем мундиале в силу возраста.

Так, уже завершил свою карьеру сразу после матча с Хорватией наш суперветеран Сергей Игнашевич, вернувшийся в сборную перед ЧМ-2018 по просьбе главного тренера.

Объявили о том, что прекращают выступления за национальную команду Юрий Жирков и Александр Самедов. И вряд ли стоит ждать, что эти двое через четыре года поменяют свое решение.

Во время катарского турнира обоим будет по 39 лет, и наверняка зенитовец Жирков и спартаковец Самедов к тому времени завершат выступления не только за национальную команду, но и вообще.

Пока не объявлял об уходе из сборной страны третий вратарь Владимир Габулов, но выступающему за бельгийский «Брюгге» ветерану тоже будет 39 лет в конце 2022 года, и на турнир он вряд ли поедет, особенно если к тому времени в роли главного тренера будет не Черчесов.

В группе риска по возрастным показателем и еще несколько человек из нынешнего состава. Наиболее значим среди них, конечно же, капитан и первый номер сборной Игорь Акинфеев.

Голкиперу ЦСКА сейчас 32 года и к катарскому мировому форуму он не помолодеет, хотя на вратарей все же время не оказывает столь разрушительного влияния, как на полевых игроков.

Акинфеев наверняка доиграет до ноября 2022 года (когда и стартует турнир), другое дело, останутся ли у него к тому времени силы играть за сборную и не вытеснят ли его из состава, например, Андрей Лунев или Александр Селихов.

Почти наверняка не доберутся до Катара защитники казанского «Рубина» Федор Кудряшов и Владимир Гранат, принявшие на ЧМ-2018 в трех и одном матчах соответственно. Им к тому времени будет по 35 лет, что в случае этих игроков является почти приговором в отношении перспектив в сборной.

Хорошо за тридцать к началу следующего мирового форума будет Игорю Смольникову, Андрею Семенову, Александру Ерохину, Артему Дзюбе и Федору Смолову — но каждый из них все же вполне может попасть в Катар, если сборная пройдет отбор.

Кто на вход

Куда интереснее вопрос, кто же вольется в ряды национальной сборной. Сразу нужно оговориться, что спрогнозировать наверняка на четыре года вперед сейчас просто невозможно, так как за эти годы появится как минимум несколько игроков уровня национальной команды, о которых сейчас, дай бог, знают специалисты.

Кто, например, во время бразильского мундиаля четырехлетней давности представлял Романа Зобнина и Александра Головина ключевыми футболистами нашей национальной команды?

За «Спартак-2» играл Илья Кутепов, а братья Миранчуки были еще очень далеки от важных ролей в московском «Локомотиве». Алексей уже подпускался к первой команде и даже успел забить в РФПЛ пару голов, а вот Антон выступал исключительно за дубль.

Тем не менее некоторых футболистов, которые должны, если не случится, форс-мажоров, сыграть за сборную России через четыре года, назвать можно уже сейчас.

Пропустившие главный турнир четырехлетия из-за травм крестообразных связок форвард «Зенита» Александр Кокорин и защитники «Спартака» и ЦСКА Георгий Джикия и Виктор Васин соответственно должны не просто быть в обойме сборной, но и быть ее ключевыми фигурами.

Почти наверняка, если не перестанут прогрессировать, попадут в команду уже вызывавшиеся на сбор перед этим мундиалем спартаковский новичок Александр Ташаев и молодой армейский бомбардир Федор Чалов.

В ЦСКА вообще сейчас благодатная почва — на подходе к тому, чтобы заматереть, очень талантливое поколение. Константин Кучаев и Тимур Жамалетдинов уже забивали в Лиге чемпионов и играют все более важные роли в схемах Виктора Гончаренко, есть опыт выступлений за первую команду и у Астемира Гордюшенко и Александра Макарова.

В «Спартаке», кстати, с перспективами тоже все весьма неплохо, но представить, дорастут ли за четыре года до сборной Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий и Шамсиддин Шанбиев — сложнее.

Ну и, конечно, нельзя забыть об академии «Краснодара», которая уже привела в элиту российского футбола как минимум трех суперперспективных парней и наверняка готовит еще не одного.

В любом случае, от ярко проявивших себя во взрослом футболе полузащитников Ильи Жигулева и форвардов Ивана Игнатьева и Магомед-Шапи Сулейманова можно и нужно ждать прорыва.

Что получается

По 32 года на чемпионате мира — 2022 будет Марио Фернандесу, Денису Черышеву (исполнится во время турнира) и Алану Дзагоеву, но вот в их месте в сборной страны сомнений никаких нет, если только не помешают травмы. Особенно волнительно, конечно, за плеймейкера ЦСКА, который и на домашнем мундиале провел только по 20 минут в первом и последнем поединках как раз из-за полученного повреждения.

Фернандес, Черышев, Дзагоев, а также Акинфеев, Головин, Зобнин, Джикия, Васин, Кокорин, Кузяев и, наверное, Дзюба со Смоловым, должны составить костяк команды.

Форвардам, пожалуй, будет несколько сложнее из-за высокой конкуренции от поджимающей молодежи, но при должном отношении и соответствующем здоровье, и Дзюба, и Смолов, и Кокорин (к тому же способный выйти на фланге) будут игроками для сборной страны и во время Катара-2022.

На данный момент главной проблемой видится левый фланг обороны, но там у нас есть не попавший на мундиаль в последний момент Константин Рауш из «Динамо», а также почему-то игнорирующийся тренерским штабом проведший лучший сезон в карьере Георгий Щенников из ЦСКА.

Кстати, от того, кто будет возглавлять национальную команду через четыре года, выбор состава зависит больше всего.

Если представить, что штаб Станислава Черчесова доработает до Катара (что вполне реально), то можно не сомневаться: мы вновь увидим тренерскую боевитую команду, в которой общее будет важнее частного.

Хотя хорошо бы, чтобы, например, Головин дорос в Европе до звездного статуса и стал бы в нашей сборной если не Лукой Модричем для Хорватии, то хотя бы Кристианом Эриксеном для Дании. И тогда шансы на повторение результата, показанного этим летом, будут весьма неплохими уже и без родных стен.