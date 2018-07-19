Болельщики нанесли ущерб РЖД в размере 1 миллиона рублей во время ЧМ-2018
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости/Прайм. Болельщики во время чемпионата мира по футболу вынесли из бесплатных поездов в качестве «сувениров» имущество на примерно миллион рублей, сообщил начальник департамента управления
бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев.
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Во время ЧМ по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, болельщикам и представителям СМИ был предоставлен бесплатный проезд как в самих городах проведения матчей, так и в поездах дальнего следования.
«То, что
Болельщики забирали с собой в качестве сувениров одеяла, подстаканники и постельное белье.
«Даже наши простыни мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки», — отметил Бурцев.
«Во многом, скажем так, по белью, которое выдавалось бесплатно в рамках бесплатной перевозки и забиралось, это мы воспринимали как некую ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», — пояснил представитель РЖД.
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