Болельщики нанесли ущерб РЖД в размере 1 миллиона рублей во время ЧМ-2018

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Во время ЧМ по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, болельщикам и представителям СМИ был предоставлен бесплатный проезд как в самих городах проведения матчей, так и в поездах дальнего следования.

«То, что какую-то “сувенирную” продукцию они себе находили, выносили, поверьте, у нас и в повседневной жизни тоже такие случаи случаются. Но учитывая, что у нас компания с серьезным подходом, все должно учитываться. Мы, действительно, такой учет провели в рамках деятельности “Федеральной пассажирской компании”. Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей», — рассказал Бурцев на брифинге в четверг.

Болельщики забирали с собой в качестве сувениров одеяла, подстаканники и постельное белье.

«Даже наши простыни мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки», — отметил Бурцев.

«Во многом, скажем так, по белью, которое выдавалось бесплатно в рамках бесплатной перевозки и забиралось, это мы воспринимали как некую ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», — пояснил представитель РЖД.