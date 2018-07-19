Сборная разочарований ЧМ-2018. Вы точно угадаете половину из них

Вратарь

Давид Де Хеа, Испания

Один (один, Карл!) сейв за весь турнир. Нонсенс для вратаря, которого многие считают лучшим в мире на данный момент. Российский кошмар Де Хеа начался с матча с Португалией — нелепый мяч от Криштиану, который выбил Давида из колеи. В трех следующих матчах Де Хеа пропустил еще трижды, не считая серии пенальти в игре с Россией, где он был просто статистом на фоне Акинфеева.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Роналду тащит! Его второй гол в матче, он догнал Черышева в списке бомбардиров ЧМ-2018. <a href="https://t.co/ec81PYD1VH">pic.twitter.com/ec81PYD1VH</a></p>— SPORT24.ru (@sport24_ru) <a href="https://twitter.com/sport24_ru/status/1007700474789810176?ref_src=twsrc%5Etfw">15 июня 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Центральные защитники

Йосуа Киммих, Германия

Постоянные подключения в атаку, умные пасы в чужую штрафную, надежность у своих ворот — все лучшие качества, коими славится Киммих в «Баварии», он оставил где-то в Мюнхене. Из-за периодически вгоняющего в депрессию чрезмерного владения Германией мячом Киммих все же дежурил у чужой штрафной на правой бровке, но был до неприличия бесполезен. Более того, что мексиканцы, что корейцы постоянно взламывали его зону передачами за спину. И не надо говорить, что на этой позиции должен быть Смольников. Вы ждали от него на ЧМ чего-то фееричного?

Жерар Пике, Испания

Серхио Рамоса от попадания в этот рейтинг спас только гол России, который в теории должен был выводить испанцев в четвертьфинал. Но если защитник «Реала» провел просто слабый турнир, то Жерар Пике его провалил по всем статьям. Пике был мало полезен в продвижении мяча вперед, раз за разом терял позицию, много фолил (тот штрафной, с которого Роналду завалил ту самую банку — на совести Жерара), ну и решил поиграть в волейбол у своих ворот в матче с Россией. Всем промадридским газетам впору объявлять сепаратиста-Пике в саботаже.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Так это было: Пике играет рукой <a href="https://t.co/9hhefDZMx0">pic.twitter.com/9hhefDZMx0</a></p>— SPORT24.ru (@sport24_ru) <a href="https://twitter.com/sport24_ru/status/1013434041079656449?ref_src=twsrc%5Etfw">1 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джон Стоунс, Англия

Самая спорная кандидатура в этом рейтинге. Да, мы помним про дубль (почти хет-трик) в ворота Панамы и надежную игру против Туниса. Но в матчах против сильных соперников Стоунс плыл. И если при голе Мины недоработали они вместе с Магуайром, то мяч Манджукича — целиком и полностью на совести Джона. Окей, все мы знаем, что Стоунс — не самый надежный защитник, который компенсирует ляпы в защите отличной работой в билд-апе. Только в этом компоненте в большинстве матчей Стоунс так же был бесполезен — в больших матчах чаще всего его первый пас использовался только для того, чтобы начать стерильное владение на своей половине поля. Провалившийся на ЧМ Жером Боатенг был полезен хотя бы в этом.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/5E11t5Euko">pic.twitter.com/5E11t5Euko</a></p>— SPORT24.ru (@sport24_ru) <a href="https://twitter.com/sport24_ru/status/1017143445759188992?ref_src=twsrc%5Etfw">11 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Левый полузащитник

Лионель Месси, Аргентина

Всего один гол на чемпионате мира для футболиста уровня Месси — это ужас. Вне зависимости от его влияния на игру. Лео не был отрезан от команды, действительно что-то создавал в одиночку, но от него ждали, что он, как и на стадии квалификации, затащит Аргентину хотя бы в полуфинал. Не вышло — «альбиселесте» облажались по полной программе.

Центральные полузащитники

Сергей Милинкович-Савич, Сербия

За него готовы были бодаться «Манчестер Юнайтед» и «Реал», «ПСЖ» был намерен закрывать вопрос и просто платить «Лацио» 120 млн евро. Только Милинкович-Савич все профукал. Нулевая продуктивность от главной сербской звезды, которой прочат великое будущее. Говорят, что именно из-за конфликта с Сергеем из сборной вышвырнули Славолюба Муслина. Стоило оно того?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkAa2xZAqas/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BkAa2xZAqas/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-14T13:21:06+00:00">14 Июн 2018 в 6:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сами Хедира, Германия

Да, здесь и правда мог быть Тони Кроос, который, кроме шикарного удара со штрафного в игре со Швецией запомнился чудовищными обрезами и нулевым влиянием на игру. Вина за это лежит не только на Тони — виноваты и Йоахим Лев, который перемудрил с построением команды, и Сами Хедира, человек, который должен был страховать Крооса в опорной зоне и позволять ему влиять на игру в атаке. Сами не сделал ничего — терял позицию сам, был бесполезен в отборе и в итоге просто подставлял центральных защитников.

Томас Мюллер, Германия

У Томаса Мюллера схожие проблемы. Чемпионаты мира — его стихия, к 24 годам он настрелял на мундиалях 10 голов. К 28 мог бы потягаться с Роналдо и Клозе, но свой шанс упустил. Мюллер не получил козырей, который у него были раньше — свобода в игре между линиями и отсутствие постоянной опеки благодаря центрфорварду перед ним. Томас был загнан на фланг, откуда пытался что-то придумать. Не получилось, хотя от него этого очень ждали.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkxncFSAOPl/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BkxncFSAOPl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Thomas Müller (@esmuellert)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-03T15:53:50+00:00">3 Июл 2018 в 8:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правый полузащитник

Неймар, Бразилия

Неймар срубил свою порцию хайпа этим летом благодаря карикатурным симуляциям (черный пиар — тоже пиар, верно?). Ней часто получал по ногам, лупил по воротам, даже забивал, но все равно этот турнир никак не сможет занести себе в актив. Пока Неймар махал ногами над мячом и крутился на газоне после малейшего касания, его партнер Коутиньо показывал, как должен вести себя лидер. В 26 лет Неймар остается плаксивым мальчиком, для которого выпендреж стоит на первом месте.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bksm03lAyeC/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bksm03lAyeC/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nj ?? ? neymarjr (@neymarjr)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-01T17:12:17+00:00">1 Июл 2018 в 10:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Центральные нападающие

Серхио Агуэро, Аргентина

Агуэро забил в стартовом матче Исландии и третий мяч Франции в 1/8, и все равно для Агуэро этот ЧМ провальный. В игре с Хорватией он вообще был отрезан от мяча (одно касание в штрафной Субашича, 27 касаний на двоих с Месси за весь матч). Серхио был отрезан от команды, и свои голы забивал скорее вопреки логике. Сюда можно было бы включить и Игуаина, но он не был игроком основы, в отличие от грозного форварда «Сити».

Федор Смолов, Россия

Вы и сами все прекрасно знаете.

Запасные:

Мануэль Нойер (Германия), Виктор Линделеф (Швеция), Тони Кроос (Германия), Янник Феррейра-Карраско (Бельгия), Месут Озил (Германия), Гонсалу Гедеш (Португалия).

Марк Бессонов