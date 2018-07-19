Сборная разочарований ЧМ-2018. Вы точно угадаете половину из них

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34156566/
19 июля 2018, 17:05 | Sport24

Сборная разочарований ЧМ-2018. Вы точно угадаете половину из них

Они вряд ли будут вспоминать чемпионат мира с такой теплотой, как мы.

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Вратарь

Давид Де Хеа, Испания

Один (один, Карл!) сейв за весь турнир. Нонсенс для вратаря, которого многие считают лучшим в мире на данный момент. Российский кошмар Де Хеа начался с матча с Португалией — нелепый мяч от Криштиану, который выбил Давида из колеи. В трех следующих матчах Де Хеа пропустил еще трижды, не считая серии пенальти в игре с Россией, где он был просто статистом на фоне Акинфеева.

Центральные защитники

Йосуа Киммих, Германия

Постоянные подключения в атаку, умные пасы в чужую штрафную, надежность у своих ворот — все лучшие качества, коими славится Киммих в «Баварии», он оставил где-то в Мюнхене. Из-за периодически вгоняющего в депрессию чрезмерного владения Германией мячом Киммих все же дежурил у чужой штрафной на правой бровке, но был до неприличия бесполезен. Более того, что мексиканцы, что корейцы постоянно взламывали его зону передачами за спину. И не надо говорить, что на этой позиции должен быть Смольников. Вы ждали от него на ЧМ чего-то фееричного?

Жерар Пике, Испания

Серхио Рамоса от попадания в этот рейтинг спас только гол России, который в теории должен был выводить испанцев в четвертьфинал. Но если защитник «Реала» провел просто слабый турнир, то Жерар Пике его провалил по всем статьям. Пике был мало полезен в продвижении мяча вперед, раз за разом терял позицию, много фолил (тот штрафной, с которого Роналду завалил ту самую банку — на совести Жерара), ну и решил поиграть в волейбол у своих ворот в матче с Россией. Всем промадридским газетам впору объявлять сепаратиста-Пике в саботаже.

Джон Стоунс, Англия

Самая спорная кандидатура в этом рейтинге. Да, мы помним про дубль (почти хет-трик) в ворота Панамы и надежную игру против Туниса. Но в матчах против сильных соперников Стоунс плыл. И если при голе Мины недоработали они вместе с Магуайром, то мяч Манджукича — целиком и полностью на совести Джона. Окей, все мы знаем, что Стоунс — не самый надежный защитник, который компенсирует ляпы в защите отличной работой в билд-апе. Только в этом компоненте в большинстве матчей Стоунс так же был бесполезен — в больших матчах чаще всего его первый пас использовался только для того, чтобы начать стерильное владение на своей половине поля. Провалившийся на ЧМ Жером Боатенг был полезен хотя бы в этом.

Левый полузащитник

Лионель Месси, Аргентина

Всего один гол на чемпионате мира для футболиста уровня Месси — это ужас. Вне зависимости от его влияния на игру. Лео не был отрезан от команды, действительно что-то создавал в одиночку, но от него ждали, что он, как и на стадии квалификации, затащит Аргентину хотя бы в полуфинал. Не вышло — «альбиселесте» облажались по полной программе.

Центральные полузащитники

Сергей Милинкович-Савич, Сербия

За него готовы были бодаться «Манчестер Юнайтед» и «Реал», «ПСЖ» был намерен закрывать вопрос и просто платить «Лацио» 120 млн евро. Только Милинкович-Савич все профукал. Нулевая продуктивность от главной сербской звезды, которой прочат великое будущее. Говорят, что именно из-за конфликта с Сергеем из сборной вышвырнули Славолюба Муслина. Стоило оно того?

Сами Хедира, Германия

Да, здесь и правда мог быть Тони Кроос, который, кроме шикарного удара со штрафного в игре со Швецией запомнился чудовищными обрезами и нулевым влиянием на игру. Вина за это лежит не только на Тони — виноваты и Йоахим Лев, который перемудрил с построением команды, и Сами Хедира, человек, который должен был страховать Крооса в опорной зоне и позволять ему влиять на игру в атаке. Сами не сделал ничего — терял позицию сам, был бесполезен в отборе и в итоге просто подставлял центральных защитников.

Томас Мюллер, Германия

У Томаса Мюллера схожие проблемы. Чемпионаты мира — его стихия, к 24 годам он настрелял на мундиалях 10 голов. К 28 мог бы потягаться с Роналдо и Клозе, но свой шанс упустил. Мюллер не получил козырей, который у него были раньше — свобода в игре между линиями и отсутствие постоянной опеки благодаря центрфорварду перед ним. Томас был загнан на фланг, откуда пытался что-то придумать. Не получилось, хотя от него этого очень ждали.

Правый полузащитник

Неймар, Бразилия

Неймар срубил свою порцию хайпа этим летом благодаря карикатурным симуляциям (черный пиар — тоже пиар, верно?). Ней часто получал по ногам, лупил по воротам, даже забивал, но все равно этот турнир никак не сможет занести себе в актив. Пока Неймар махал ногами над мячом и крутился на газоне после малейшего касания, его партнер Коутиньо показывал, как должен вести себя лидер. В 26 лет Неймар остается плаксивым мальчиком, для которого выпендреж стоит на первом месте.

Центральные нападающие

Серхио Агуэро, Аргентина

Агуэро забил в стартовом матче Исландии и третий мяч Франции в 1/8, и все равно для Агуэро этот ЧМ провальный. В игре с Хорватией он вообще был отрезан от мяча (одно касание в штрафной Субашича, 27 касаний на двоих с Месси за весь матч). Серхио был отрезан от команды, и свои голы забивал скорее вопреки логике. Сюда можно было бы включить и Игуаина, но он не был игроком основы, в отличие от грозного форварда «Сити».

Федор Смолов, Россия

Вы и сами все прекрасно знаете.

© Sport24

Запасные:

Мануэль Нойер (Германия), Виктор Линделеф (Швеция), Тони Кроос (Германия), Янник Феррейра-Карраско (Бельгия), Месут Озил (Германия), Гонсалу Гедеш (Португалия).

Марк Бессонов
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