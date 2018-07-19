Сборная разочарований ЧМ-2018. Вы точно угадаете половину из них
Они вряд ли будут вспоминать чемпионат мира с такой теплотой, как мы.
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Вратарь
Давид Де Хеа, Испания
Один (один, Карл!) сейв за весь турнир. Нонсенс для вратаря, которого многие считают лучшим в мире на данный момент. Российский кошмар Де Хеа начался с матча с Португалией — нелепый мяч от Криштиану, который выбил Давида из колеи. В трех следующих матчах Де Хеа пропустил еще трижды, не считая серии пенальти в игре с Россией, где он был просто статистом на фоне Акинфеева.
Центральные защитники
Йосуа Киммих, Германия
Постоянные подключения в атаку, умные пасы в чужую штрафную, надежность у своих ворот — все лучшие качества, коими славится Киммих в «Баварии», он оставил
Жерар Пике, Испания
Серхио Рамоса от попадания в этот рейтинг спас только гол России, который в теории должен был выводить испанцев в четвертьфинал. Но если защитник «Реала» провел просто слабый турнир, то Жерар Пике его провалил по всем статьям. Пике был мало полезен в продвижении мяча вперед, раз за разом терял позицию, много фолил (тот штрафной, с которого Роналду завалил ту самую банку — на совести Жерара), ну и решил поиграть в волейбол у своих ворот в матче с Россией. Всем промадридским газетам впору объявлять
Джон Стоунс, Англия
Самая спорная кандидатура в этом рейтинге. Да, мы помним про дубль (почти хет-трик) в ворота Панамы и надежную игру против Туниса. Но в матчах против сильных соперников Стоунс плыл. И если при голе Мины недоработали они вместе с Магуайром, то мяч Манджукича — целиком и полностью на совести Джона. Окей, все мы знаем, что Стоунс — не самый надежный защитник, который компенсирует ляпы в защите отличной работой в
Левый полузащитник
Лионель Месси, Аргентина
Всего один гол на чемпионате мира для футболиста уровня Месси — это ужас. Вне зависимости от его влияния на игру. Лео не был отрезан от команды, действительно
Центральные полузащитники
Сергей
За него готовы были бодаться «Манчестер Юнайтед» и «Реал», «ПСЖ» был намерен закрывать вопрос и просто платить «Лацио» 120 млн евро. Только
Сами Хедира, Германия
Да, здесь и правда мог быть Тони Кроос, который, кроме шикарного удара со штрафного в игре со Швецией запомнился чудовищными обрезами и нулевым влиянием на игру. Вина за это лежит не только на Тони — виноваты и Йоахим Лев, который перемудрил с построением команды, и Сами Хедира, человек, который должен был страховать Крооса в опорной зоне и позволять ему влиять на игру в атаке. Сами не сделал ничего — терял позицию сам, был бесполезен в отборе и в итоге просто подставлял центральных защитников.
Томас Мюллер, Германия
У Томаса Мюллера схожие проблемы. Чемпионаты мира — его стихия, к 24 годам он настрелял на мундиалях 10 голов. К 28 мог бы потягаться с Роналдо и Клозе, но свой шанс упустил. Мюллер не получил козырей, который у него были раньше — свобода в игре между линиями и отсутствие постоянной опеки благодаря центрфорварду перед ним. Томас был загнан на фланг, откуда пытался
Правый полузащитник
Неймар, Бразилия
Неймар срубил свою порцию хайпа этим летом благодаря карикатурным симуляциям (черный пиар — тоже пиар, верно?). Ней часто получал по ногам, лупил по воротам, даже забивал, но все равно этот турнир никак не сможет занести себе в актив. Пока Неймар махал ногами над мячом и крутился на газоне после малейшего касания, его партнер Коутиньо показывал, как должен вести себя лидер. В 26 лет Неймар остается плаксивым мальчиком, для которого выпендреж стоит на первом месте.
Центральные нападающие
Серхио Агуэро, Аргентина
Агуэро забил в стартовом матче Исландии и третий мяч Франции в 1/8, и все равно для Агуэро этот ЧМ провальный. В игре с Хорватией он вообще был отрезан от мяча (одно касание в штрафной Субашича, 27 касаний на двоих с Месси за весь матч). Серхио был отрезан от команды, и свои голы забивал скорее вопреки логике. Сюда можно было бы включить и Игуаина, но он не был игроком основы, в отличие от грозного форварда «Сити».
Федор Смолов, Россия
Вы и сами все прекрасно знаете.
Запасные:
Мануэль Нойер (Германия), Виктор Линделеф (Швеция), Тони Кроос (Германия), Янник
Марк Бессонов
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