Еще один стадион ЧМ-2018 протек. Теперь в Нижнем Новгороде

«Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются», — пояснили в компании-собственнике ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Кроме того, представители собственника сообщили, что на стадионе продолжается процесс перевода арены в режим регулярной работы: служебные помещения, использовавшиеся в технических целях во время чемпионата мира, модифицируются в дополнительные зрительские и спортивные пространства.

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Ранее от ливней сильно пострадал другой стадион чемпионата мира-2018 — «Волгоград Арена».

Стадион «Нижний Новгород» вмещает 45 тысяч зрителей. Стоимость постройки составила более 17 миллиардов рублей. В Нижнем Новгороде играет одноименный клуб, который в прошлом сезоне назывался «Олимпиец». Его средняя посещаемость в первенстве ФНЛ-2017/18 составила около 5 тысяч зрителей.