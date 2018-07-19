Александр Мостовой: На чемпионате мира французы не напрягались

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— У меня не было ощущения, что сборная Франция играла с запасом. Я прекрасно понимал, что они играли спокойно и в принципе не напрягались. Хотя многие говорили, что французы играют не совсем так, как они должны. Но они играли рационально и уверенно. В их играх эта уверенность постоянно просматривалась, — рассказал Мостовой в эфире «Спорт FM».

Напомним, что сборная Франции одержала победу на мировом первенстве в России, переиграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2.