Александр Мостовой: На чемпионате мира французы не напрягались
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил выступление сборной Франции на чемпионате мира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/25
— У меня не было ощущения, что сборная Франция играла с запасом. Я прекрасно понимал, что они играли спокойно и в принципе не напрягались. Хотя многие говорили, что французы играют не совсем так, как они должны. Но они играли рационально и уверенно. В их играх эта уверенность постоянно просматривалась, — рассказал Мостовой в эфире «Спорт FM».
Напомним, что сборная Франции одержала победу на мировом первенстве в России, переиграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter