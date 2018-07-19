Первый канал: матч Россия — Хорватия на ЧМ поставил аудиторный рекорд
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости, Тарас Барабаш. Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии поставил аудиторный рекорд, сообщил РИА Новости представитель Дирекции общественных связей Первого канала.
Чемпионат мира по футболу, прошедший в России, завершился 15 июля. Сборная России добралась до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.
«Первый канал показал 27 матчей в прямом эфире, охватив трансляциями более 71% населения России (суммарный охват, данные Mediascope, аудитория 4+). Аудиторный рекорд чемпионата мира поставил матч Россия — Хорватия на Первом, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении — рейтинг 20,2%, доля 63,6% (Mediascope, Россия, 4+). Охват домашнего смотрения — около 34% населения России 4+», — сообщил в письме представитель Дирекции общественных связей Первого канала.
«Это составило лишь 73% от всей аудитории матча. Еще 27% смотрело игру вне дома — на даче, в гостях, в барах, фан-зонахи т. д. Интересно, что среди всех зрителей матча более 45% составили женщины», — добавил собеседник агентства.
Представитель Первого канала рассказал, какие матчи стали самыми популярными. «Помимо финала и матчей с участием российской сборной онлайн-пользователи пристально следили за матчами сборных Хорватии и Уругвая. В топ-10 игр по числу просмотров на ресурсах Первого помимо вышеназванных матчей и матчей Россия — Саудовская Аравия, Россия — Египет и Россия — Уругвай также вошли встречи: Хорватия — Дания, Хорватия — Англия, Уругвай — Португалия и Уругвай — Франция».
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