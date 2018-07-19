Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34159436/
19 июля 2018, 22:25 | Р-Спорт

Первый канал: матч Россия — Хорватия на ЧМ поставил аудиторный рекорд

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости, Тарас Барабаш. Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии поставил аудиторный рекорд, сообщил РИА Новости представитель Дирекции общественных связей Первого канала.

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© AFP 2018
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Чемпионат мира по футболу, прошедший в России, завершился 15 июля. Сборная России добралась до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.

«Первый канал показал 27 матчей в прямом эфире, охватив трансляциями более 71% населения России (суммарный охват, данные Mediascope, аудитория 4+). Аудиторный рекорд чемпионата мира поставил матч Россия — Хорватия на Первом, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении — рейтинг 20,2%, доля 63,6% (Mediascope, Россия, 4+). Охват домашнего смотрения — около 34% населения России 4+», — сообщил в письме представитель Дирекции общественных связей Первого канала.

«Это составило лишь 73% от всей аудитории матча. Еще 27% смотрело игру вне дома — на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и т. д. Интересно, что среди всех зрителей матча более 45% составили женщины», — добавил собеседник агентства.

Представитель Первого канала рассказал, какие матчи стали самыми популярными. «Помимо финала и матчей с участием российской сборной онлайн-пользователи пристально следили за матчами сборных Хорватии и Уругвая. В топ-10 игр по числу просмотров на ресурсах Первого помимо вышеназванных матчей и матчей Россия — Саудовская Аравия, Россия — Египет и Россия — Уругвай также вошли встречи: Хорватия — Дания, Хорватия — Англия, Уругвай — Португалия и Уругвай — Франция».
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7 Июля, 21:00 Зрители 44287 1/4 финала Стадион Фишт (Сочи)
Россия 2:2
Основное время: 1:1 (1:1)
Серия пенальти: 3:4
 Хорватия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Златко Далич
Голы
31′ Денис Черышев (А. Дзюба) 6
115′ Мариу Фернандес (А. Дзагоев) 2
9 Андрей Крамарич (М. Манджукич, И. Перишич) 39′
21 Домагой Вида (Л. Модрич) 101′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Мариу Фернандес 2
Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 3
Сергей Игнашевич 4
Далер Кузяев 7
Роман Зобнин 11
54′ Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
67′ Денис Черышев 6
Федор Смолов 10
102′ Александр Головин 17
Алан Дзагоев 9
79′ Артем Дзюба 22
109′ Юрий Газинский 8
23 Даниэль Субашич
6 Деян Ловрен 35′
21 Домагой Вида 101′
18 Анте Ребич
17 Марио Манджукич
7 Иван Ракитич
10 Лука Модрич (к)
2 Шиме Врсалько 97′
5 Ведран Чорлука
3 Иван Стринич 74′ 38′
22 Йосип Пиварич 114′
4 Иван Перишич 63′
11 Марсело Брозович
9 Андрей Крамарич 88′
8 Матео Ковачич
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 8
25 Фолы 18
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сандру Риччи (Бразилия)
Боковой судья Эмерсон Де Карвалью (Бразилия)
Боковой судья Марселу Ван Гассе (Бразилия)
ВАР Массимилиано Иррати (Италия)
Первый ассистент ВАР Вилтон Перейра Сампайю (Бразилия)
Второй ассистент ВАР Роберто Диас Перес (Испания)
Третий ассистент ВАР Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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