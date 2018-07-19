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Чемпионат мира по футболу, прошедший в России, завершился 15 июля. Сборная России добралась до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.

«Первый канал показал 27 матчей в прямом эфире, охватив трансляциями более 71% населения России (суммарный охват, данные Mediascope, аудитория 4+). Аудиторный рекорд чемпионата мира поставил матч Россия — Хорватия на Первом, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении — рейтинг 20,2%, доля 63,6% (Mediascope, Россия, 4+). Охват домашнего смотрения — около 34% населения России 4+», — сообщил в письме представитель Дирекции общественных связей Первого канала.

«Это составило лишь 73% от всей аудитории матча. Еще 27% смотрело игру вне дома — на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и т. д. Интересно, что среди всех зрителей матча более 45% составили женщины», — добавил собеседник агентства.