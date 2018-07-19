«Гордимся сборной России»: мнения болельщиков из 32 стран о ЧМ-2018

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Франция: чемпион

«Горжусь командой, она принесла столько счастья стране. И это был невероятный опыт. Варан для меня лучший игрок — настоящий герой, который усердно трудился на протяжении всего турнира и заставил замолчать лучших нападающих со всего мира. У нас такая молодая и талантливая команда, через четыре года опять будем фаворитами». Рэйчел Грилло.

Хорватия: финалист

«Три победы на групповой стадии показали, какая у нас сильная команда, но я все равно не верил, что сумеем дойти до финала. Наши ключевые игроки вышли на пик формы в нужное время. Ничего страшного, что проиграли в финале. Модрич, Манджукич, Ракитич и все остальные парни, мы вами очень гордимся». Ариан.

Бельгия: третье место

«Ожидания от “золотого поколения” были высокими еще с прошлого чемпионата мира. Наконец-то команда показала себя и выдержала давление. Звездные футболисты у нас есть уже не первый год, но только под руководством Роберто Мартинеса они смотрелись как единая команда. Мы должны гордиться тем атакующим футболом, что показала сборная. И порадоваться за третье место. Надеюсь, на Евро-2020 Бельгия сможет достичь более высоких результатов». Мари Брейндон.

Англия: четвертое место

«Мы выступили куда лучше, чем ожидалось. Часто говорят об английской заносчивости, но болельщики всего лишь хотят, чтобы игроки не относились с безразличием к матчам. И это случилось на ЧМ-2018. Впервые с 2004 года смотреть на Англию было приятно. Гарет Саутгейт заставил нашу молодежь поверить в себя. Надеюсь, этот опыт используют в дальнейшем». Адриан Фостер.

Россия: четветьфинал

«Я думал, мы выйдем из группы, но победа над Испанией в плей-офф — это было что-то. Команда храбро сражалась и заслужила выход в следующий раунд в серии пенальти. Очень жаль, что не получилось обыграть Хорватию. Но страна в любом случае здорово провела этот чемпионат мира, у болельщиков со всего мира остались только приятные воспоминания. Мы гордимся сборной России». Бернард (такое имя приводит The Guardian. — Прим."СЭ).

Бразилия: четветьфинал

«Бразильцы разочарованы, что проиграли Бельгии, и что мнение о нашей стране изменилось из-за театра имени Неймара. Его поведение бросило тень на всю команду. Хотя Бразилия играла довольно хорошо. Сейчас мы не так злы, как были в 2014 году. Тите — лучший тренер сборной и в 2022 году он все исправит. Проблема в том, что все команды Латинской Америки играют хуже, чем раньше. Как бороться с доминирующей Европой?» Педру Фернандес.

Швеция: четветьфинал

«Сборная показала не самый привлекательный футбол, зато он был эффективен. И четвертьфинал — это выше всяких ожиданий. Капитан Андреас Гранквист — лучший игрок сборной на этом турнире. Он забил два решающих пенальти и вел команду за собой, когда та начинала буксовать. Ну, а великолепный гол Тойвонена в ворота Германии мы запомним надолго». Моррис Андерссон.

Уругвай: четветьфинал

«Умом понимаю, что сборная выступила хорошо и споткнулась на не берущемся барьере. Но интересно, смог бы Кавани заставить оборону сборной Франции понервничать? Молодое трио Весино, Торрейра и Бентанкур было просто великолепно. Мы вернемся еще более сильными». Андрес да Силвейра Стейн.

Колумбия: 1/8 финала

«Думал, мы достаточно хороши, чтобы быть в четвертьфинале. Но единственным отличным матчем стала победа 3:0 над Польшей. В остальных пришлось полагаться на характер команды, чтобы победить. Мина был нашим лучшим игроком на турнире. А вот травма Хамеса стала просто трагедией». Педро Галло.

Испания: 1/8 финала

«Очень разочаровывающее выступление. Как сказал главный тренер Франции Дидье Дешам, футбол изменился, нельзя играть в одном стиле вечно. Испания была великолепной командой, выиграла множество трофеев, но магия исчезла. А когда ты еще и тренера меняешь за два дня до старта турнира, просто напрашиваешься на беду. Все футболисты сыграли ниже своих возможностей, кроме, возможно, Иско. И я буду скучать по Иньесте. Он был топовым футболистом». Хавьер Перес.

Дания: 1/8 финала

«Мы показали хороший результат при не очень красивой игре. Наш потенциал был виден максимум по 10−15 минут в каждом матче, что очень разочаровывает. Организация игры в обороне безупречна, но атака Дании была беззубой. Нельзя полагаться только на Кристиана Эриксена. Каспер Шмайхель показал, что уже является одни из лучших вратарей Европы». Жан-Роберт Танкред.

Аргентина: 1/8 финала

«Команда сыграла неплохо. Мы уступили Франции, но хотя бы это был лучший матч турнира. К сожалению, Сампаоли выбрал не лучшую тактику. Он не выпускал Дибалу и не взял на ЧМ лучшего бомбардира чемпионата Италии Мауро Икарди. Это довольно спорные решения. За это тренер поплатился работой. Лично меня впечатлил Эвер Банега. А Лео Месси пришлось нелегко, зато его гол в ворота Нигерии был очень хорош». Алекс Риа.

Япония: 1/8 финала

«Команда сделала все, что было в ее силах. Сборная хорошо сыграла против Колумбии и Сенегала. А матч с Бельгией был очень эмоциональным. Такаси Инуи блестяще действовал в атаке, а его два гола бельгийцам — просто фантастика. Надеюсь, команда еще прибавит. Не могу дождаться следующих матчей». Эйко Йосидзуми.

Португалия: 1/8 финала

«У меня не было больших ожиданий, думал, команда попадет в четвертьфинал. Но даже это ей оказалось не под силу. Настоящая проблема даже не в результате, а в антиигре, мы не используем наших креативных футболистов. Пепе и Фонте уже слишком возрастные, чтобы быть основной парой центральных защитников. И пора бы, наконец, перестать ждать, что Роналду решит все проблемы. ЧМ показал, что только на удачу надеяться нельзя, как было в 2016 году. Возможно, дело не в игроках, а в тренерском штабе». Жоау Мелу.

Швейцария: 1/8 финала

«Команда выдала несколько прекрасных матчей, но все же упустила великолепную возможность пройти по турниру как можно дальше. Мы сыграли очень дисциплинированно против Бразилии, но лучший матч был с Сербией. Теперь с надеждой смотрим в будущее. Многие из молодых футболистов показали большой потенциал». Нишал Швагер-Пател.

Мексика: 1/8 финала

«После эмоциональной победы над Германией Мексика ничего интересного не показала. Пятый матч на ЧМ по-прежнему недосягаем. Неважно, насколько талантливы игроки, насколько улучшилась атмосфера и менталитет, команда опять провалила матч против топ-сборной. Лосано — это прорыв, но сборной все равно не хватает молодых футболистов». Эдуардо Уртадо.

Сенегал: групповой раунд

«Нужно время, чтобы пережить этот вылет из турнира из-за того, что другая команда была лучше в показателе фэйр-плей. Но мы сами отдали матч Японии. А потом японцы и поляки устроили настоящий фарс, тот исход было трудно принять. Очень обидно, ведь наша судьба была в наших руках почти во всех матчах в группе». Ламин.

Иран: групповой раунд

«Выход из группы был большой мечтой, и мы почти добились этого. Иран великолепно защищался, хорошо смотрелся тактически. Но можно поспорить по поводу слишком уж закрытого стиля игры. Когда пропускали голы от Португалии и Испании, шли вперед, пытались создавать моменты и выглядели лучше. Многие болельщики задумывались, а не стоит ли начинать матчи в более позитивном ключе». Пайам Калантар.

Корея: групповой раунд

«Мы выступили намного лучше, чем четыре года назад, пусть и снова вылетели на групповой стадии. Победа над Германией — просто что-то невероятное. Если бы перед турниром мне сказали, что финишируем выше немцев, я очень обрадовался бы». М. Пак.

Перу: групповой раунд

«Все было понятно еще после первого матча в группе, когда мы проиграли Дании, имея несколько отличных моментов, да и пенальти не забили. Зато все-таки удалось выиграть первый за 40 лет матч на ЧМ. Каррильо во всех встречах играл блестяще. У нас хорошая команда, но ей не хватило опыта выступлений в таком турнире». Бруно Фавио.

Нигерия: групповой раунд

«Наша молодая команда уже показала свой потенциал, чуть было не выбила Аргентину. Ахмед Муса и Леон Балогун особенно понравились. Но вечные проблемы в федерации футбола Нигерии угрожают стабильности этой команды». Демола Адениран.

Германия: групповой раунд

«Если учитывать, что в предыдущих трех турнирах команда как минимум выходила в полуфинал, это выступление можно считать провальным. Я был расстроен поражением от Мексики, но подумал, что это просто не день Германии. Не ожидал, что команда продолжит так слабо выступать. Немотивированные игроки выходили на поле, а те, кто впечатлял, выходя со скамейки, так и не получили шанса в стартовом составе. Так что сборная вылетела заслуженно». Кристофер Сибернагел.

Сербия: групповой раунд

«Мы были так близки к выходу из группы… Наше трио в полузащите показало класс в игре с Коста-Рикой, также были позитивные моменты и в поражении от Бразилии. Теперь Сербия обязана попадать на Евро-2020 и выйти из группы в Лиге Наций». Джейк Михайлович.

Польша: групповой раунд

«В сборной уже новый тренер — это все, что нужно знать о вылете с ЧМ. Это было ужасно. Никакой слаженности в обороне. В первом матче мы вышли в таком атакующем составе, что это показалось оскорблением в адрес Сенегала». Куба Витковски.

Тунис: групповой раунд

«Если бы мы начинали матчи чуть лучше, могли бы выйти из группы. Но ранние голы во встречах с Англией и Бельгией поставили крест на наших шансах. Это бы турнир упущенных возможностей». Керим Бакуше.

Саудовская Аравия: групповой раунд

«Команда сыграла ужасно против России. С Уругваем было куда лучше, да и завершили турнир на высокой ноте победой над Египтом. Интересно будет посмотреть на эту команду в ближайшем будущем». Сара.

Марокко: групповой раунд

«Команда с молодыми игроками в составе показала свой потенциал. К сожалению, не хватило опыта и выдержки, чтобы победить Иран в первом матче. Мы справлялись лучше с более сильными соперниками, почти обыграли Испанию и Португалию. Сборная обязательно приедет на ЧМ-2022 и будет куда опытнее». Салим Чудар.

Австралия: групповой раунд

«На бумаге все было так, как и предполагалось: мы финишировали последними в сильной группе, а самым слабым местом была линия атаки. Но на самом деле после вдохновленных выступлений против Франции и Дании, заслужили немного большего. Возможно, если бы мы не испугали Францию, то она бы сейчас и не праздновала чемпионство». Патрик Уиллс.

Коста-Рика: групповой раунд

«Печально, что команда не добилась ни одной победы. Ведь после успешного ЧМ-2014 ожидания были довольно высокими. Команда приехала на турнир уже более опытной, но не хватило искры. Хотелось бы, чтобы сборная снова оборонялась чуть более дисциплинировано». Хавьер Бастос.

Исландия: групповой раунд

«Ничьей с Аргентиной уже было достаточно, чтобы назвать этот турнир успешным. Было невероятно наблюдать, как наш капитан выходит на поле с Лео Месси, а затем добывает ничью. Немного разочаровал матч с Нигерией, где команда выбилась из сил после того, как показала атакующий футбол в первом тайме. Теперь нас ждет переходный период — некоторым из ключевых игроков уже под 30 лет. К тому же из сборной ушел тренер, так что ждем нового качественного специалиста». Триггви Кристианссон.

Египет: групповой раунд

«Наш чемпионат мира был ужасен. Поражение от Уругвая, даже несмотря на отважное выступление, было ожидаемо. Но провал в матчах с Россией и Саудовской Аравией стал неприятным сюрпризом. А слухи о проблемах внутри команды все только усугубили. Добавьте сюда тот факт, что Салах не был готов на сто процентов после травмы плеча. Очень похоже на то, что случилось с Францией в 2010 году. А это значит, что Египет станет чемпионом через восемь лет». Ахмед Али.

Панама: групповой раунд

«Неудивительно, что команда не набрала ни одного очка на первом в ее истории чемпионате. Мы слишком неопытны. Бельгия и Англия слишком хороши для наших защитников. Мечтали о победе над Тунисом, но и их не смогли сдержать во втором тайме. Но я горжусь командой, мы все будем помнить те два гола, забитые в России». Карл.