Как Россия готовилась к пенальти с Испанией и Хорватией

Стауче — тот человек, который знал, куда будут бить Коке, Пике, Модрич и Аспас. Его роль в успехе сборной России огромна. Но сам он не спешить об этом говорить. Настроение не то. На вопрос о самочувствии отвечает коротко: пустота.

— Кто тренером был, знает, что это такое, — устало говорит Стауче.

И предлагает перейти к вопросам.

Гинтарас СТАУЧЕ и Игорь АКИНФЕЕВ Спорт-Экспресс

КОГДА СМЕНЯТ АКИНФЕЕВА

— Акинфеев провел свой лучший турнир?

— Очень рад за Игоря. Чемпионат ему действительно удался.

— Вратарь мирового уровня?

— Да, он очень хорошего уровня вратарь.

— Что должно произойти, чтобы Лунев или Селихов вытеснили Акинфеева из стартового состава сборной?

— Каждый вратарь должен ставить какую-то задачу. Если нет амбиций и целей, значит голкипер ничего не достигнет. Ребята, о которых вы сказали, еще в начале пути, они молодые, должны много работать, знать, чего хотят. Могут достичь результатов при правильном отношении.

— То есть пока Игорь — безоговорочный первый номер?

— Игорь долгое время держит планку. Остальным нашим вратарям есть к чему стремиться и чему научиться. Надо стремиться туда, где сейчас находится Акинфеев.

— Акинфеев дважды рвал кресты. Как это на нем отражается?

— Он тренируется наравне со всеми, без поблажек. Но, конечно, травма сказывается. Время от времени после нагрузок у Игоря в колене появляется жидкость, которую надо откачивать. Но он на это не обращает внимания, выкладывается на сто процентов. Хотя ситуация не самая простая.

— Говорят, у Акинфеева непростой характер. Вы с ним быстро нашли общий язык?

— Почему непростой? С каждым человеком надо общаться, тогда все будет хорошо. Если придешь работать с таким настроением, что чей-то характер тебе не нравится, ничего не выйдет. Мы делаем одно дело, и у нас отношениях нет никаких проблем. Просто, может быть, сложился у Акинфеева такой медийный образ. Но это исключительно мнение прессы. Игорь — профи, отдается, тренируется. Себя не жалеет, живет футболом. Доказывает уже долгое время, какого уровня он вратарь.

— Какую роль сыграл Габулов в коллективе?

— Во-первых, хочу поблагодарить всех наших вратарей. Они работала, делали свой вклад. В том числе и Джанаев, который провел с нами сбор, но не попал в заявку. Каждый голкипер сыграл важную роль и до конца турнира помогал. Не чувствовалось ни малейшего сомнения ни в ком. Все были довольны, никто не шушукался и не обижался. Мы выбрали именно этих вратарей, и решение себя оправдало. Внутри должен быть хороший микроклимат. Вратари между собой очень хорошо сработались, общались, поддерживали друг друга. Замечательно тренировались И Габулов в этом отношении — пример для многих.

— Вы провели 52 дня вместе, одни и те же лица. А вратари — вообще отдельная категория. Как тут не возненавидеть всех?

— Ребята с первого дня знали, для чего их собрали. Ни у кого никаких иллюзий не было. Все настроились на результат. Правильный микроклимат сложился сразу. В свободное время было нормальное общение, кто-то в бильярд играл, кто-то в теннис, кто-то в приставку. Так что ребята могли разгрузить головы. Главное, это то, что все жили мечтой. Психологически подготовили себя правильно. Отсюда и результат. Кстати, когда все выкладываются полностью, и фортуна помогает.

1 июля 2018 года. Москва. Испания — Россия — 1:1, пенальти 3:4. Игорь АКИНФЕЕВ отражает решающий удар Спорт-Экспресс

КТО РЕШАЛ, В КАКОЙ УГОЛ ПРЫГАТЬ ВРАТАРЮ

— Отошли от последней серии пенальти?

— После хорватов такая пустота внутри была… Со спортивной точки зрения это был, как бы выразиться… шок. Не хватило одного шага, чтобы быть там, куда все так стремились. Во имя чего работали и раньше, и конкретно в эти 120 минут. Вот она, цель — один шаг! Но нет… Хотя в то же время я понимал, да и остальные тоже, что ребята сделали отличную работу, что это хороший результат. Но как жаль, что чуть-чуть не хватило до полуфинала!

— Две серии пенальти подряд это стресс для тренера вратарей?

— Это сценарий, к которому надо готовиться. Перед каждым матчем плей-офф делали анализ по пенальтистам. Пересматривали, сравнивали исполнителей, составляли пятерку бьющих, разбирали каждого. Всю информацию доводили до наших вратарей.

— Акинфеев отразил удары Коке, Аспаса и Ковачича. По вашим запискам?

— Были наработки, а куда именно прыгать, решал в конце концов Акинфеев. Мы готовились, смотрели. Но Игорю говорили: ты главный, ты принимаешь решения.

— Соперники били туда, куда вы и ждали?

— Почти все. Но иногда к мячу подходили игроки, которые никогда до этого пенальти не били. И это становилось действительно лотереей.

— Ведь все вратари сейчас гадают, так?

— Давайте честно — если не будешь гадать, очень трудно среагировать. Мяч стоит, для вратаря это самое трудное. Поэтому во всех командах к пенальти готовятся заранее. Мелочи очень многое решают. Задача вратаря — стоять до конца, не дернуться раньше времени, не купиться на обманное движение. А вот когда человек уже разбежался и занес ногу для удара, тогда и надо прыгать туда, куда решил.

— Что такое серия пенальти для вас?

— Игра нервов. Кто психологически крепче, тот и удачливее.

— Этой крепости нам не хватило против хорватов?

— Мы спрашивали, кто готов. Ребята сказали и пошли бить. Психология везде присутствует. Без нее ничего не сделаешь.

— Кто из других вратарей впечатлил на турнире?

— Каспер Шмайхель. Я не очень много смотрел матчей, в основном изучал соперников, но датчанина видел. Молодец! Очень понравился. Хорошо помню его отца, играл против него. Думаю, сын не отстал.

— Мог сыграть вместо Субашича против нас.

— Мог. Но сложилось так, как сложилось.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Гинтарас СТАУЧЕ Спорт-Экспресс

ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК ЧЕРЧЕСОВ

— Какой момент ЧМ-2018 запомните на всю жизнь?

— Первая игра. Когда вышли после долгих сборов и все выплеснули на поле. Ну, а так, весь турнир запомню. Организацию, атмосферу, матчи. Очень рад тому, что 52 дня для нас прошли как один миг. Такая атмосфера редко где бывает. Даже те, кто мало играл, поддерживали остальных. Чувствовалось, что внутри есть стержень и все настроены на результат.

— В тренерском штабе сборной два вратаря… Как вы уживаетесь с Черчесовым?

— Саламыч — главный тренер и точка. Есть второй тренер, тренер по вратарям, по физподготовке. Каждый отвечает за свой участок работы. Черчесов же определяет, как вся команда выглядит в целом. У нас все разделено, каждый делает свое дело, а потом собираемся вместе, обсуждаем что-то, и главный принимает решение.

— Самый жесткий поступок Черчесова?

— Жесткий? Медиа придумывают про него всякие небылицы. То, что про Саламыча в последнее время пишут, чаще всего, не соответствует действительности. Надеюсь, чемпионат мира многое в этом смысле изменит.

— Вы играли с Черчесовым. Какой он был?

— Очень сильный вратарь. Вместе тренировались, учился у него даже, что-то для себя брал. А самое главное — он настоящий профессионал. Что тогда, что сейчас. Отдавался на тренировках на 150 процентов. Жил футболом, показывал как надо делать свою работу.

— Как вы сошлись?

— Я начал работать в «Спартаке» тренером в 2007 году, Саламыч был спортивным директором, потом возглавил команду и мы работали вместе. Постепенно сложился тренерский штаб.

— Главное правило Черчесова?

— Если кто-то полностью не отдается делу, не дышит футболом, человек не приживается. По профессионализму не должно быть вопросов. Работник должен жить 24 часа в сутки своей работой. Для нас самое главное это работа. Смысл нашей жизни.

2008 год. Гинтарас СТАУЧЕ в «Спартаке» Александр Вильф

БОЛЕТЬ ЗА «СПАРТАК»? НЕ ПОЛОЖЕНО

— Вы — спартаковский ветеран. Что для вас значат красно-белые цвета сейчас?

— Всегда смотрю, как играет команда, что происходит нового, слежу за изменениями в составе. «Спартак» — не чужой для меня клуб, очень важный в карьере. Играл там, начал тренерскую работу, со своей стороны тоже не подвел. Но болельщиком назвать себя не могу. Я — тренер, а тренер не имеет права за кого-то болеть. Не положено.

— Теперь — только за сборную России?

— Благодарен всей команде, тренерскому штабу, всему персоналу. Всем, кто работал в сборной, огромное спасибо, мы этим летом были, как одна семья. Никого не хочу забыть. И массажисты, и администраторы, и доктора, и кухня — ребята, это было супер! Только так и делается результат. Когда все вместе настроены на работу, результат всегда приходит!