Уткин: Удивлен тем, как Дзюба потянул роль лидера в сборной России
Известный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о выступлении борной России на чемпионате мира — 2018.
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Россияне впервые в своей истории вышли в ¼ финала, где уступили команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).
«Марио Фернандес провёл выдающийся турнир. Также хорошо выступил и Юрий Жирков, которого предсказуемо не хватило на весь турнир с его травмами. А вот если говорить о главном герое и персонаже сборной России — это Сергей Игнашевич. В его возрасте и с его заслугами он рисковал, но согласился пойти на самое провальное место в нашем составе. Он решился и поэтому он просто красавец. А вот выступлением Дзюбы я вовсе не удивлён. Я удивлён лишь тем, как он потянул роль лидера. Это его новое качество», — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».
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