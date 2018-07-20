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«Мне, конечно, запомнился Волгоград, где я оказался спустя более чем 20 лет. Территориально расположение стадиона не изменилось, но это уже совершенно другое архитектурное сооружение. Хотя раньше поле располагалось иначе, теперь строго с севера на юг. И, конечно, сам город очень хорош, а комплекс «Родина-мать» продолжает поражать своим масштабом.

Также мне приглянулся Екатеринбург. Это город очень интересен в архитектурном плане, а внешний облик местного стадиона бросается в глаза благодаря трибунам за воротами, которые придают ему определеную изюминку. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что Россия невероятно преобразилась. Москву действительно тяжело узнать — она очень красива! Россия действительно удивительная страна, — цитируют Шмейхеля «Известия».