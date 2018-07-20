Игнашевич рассказал, за счёт чего сборная России смогла сдержать Салаха на ЧМ

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/football2018/news/34161098/
20 июля 2018, 10:03 | Чемпионат.com

Игнашевич рассказал, за счёт чего сборная России смогла сдержать Салаха на ЧМ

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от игры против египтянина Мохамеда Салаха на чемпионате мира—2018.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/16

Российская национальная команда сыграла с Египтом в матче второго тура группового этапа ЧМ и победила со счётом 3:1. Салах стал автором единственного гола египтян.

«Сдержать Салаха позволила уверенная игра “один в один” Юры Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку. А после матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок ещё одним отличным трофеем», — написал Игнашевич в своём «инстаграме».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
19 Июня, 21:00 Зрители 64468 Группа A Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Россия 3:1
Первый тайм: 0:0
Египет
Главные тренеры
Станислав Черчесов Эктор Купер
Голы
47′ Ахмед Фатхи 7
59′ Денис Черышев (Мариу Фернандес, А. Самедов) 6
62′ Артем Дзюба (И. Кутепов) 22
10 Мохамед Салах 73′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Мариу Фернандес 2
Илья Кутепов 3
Сергей Игнашевич 4
Александр Самедов 19
Александр Головин 17
Юрий Газинский 8
Роман Зобнин 11
86′ Юрий Жирков 18
Федор Кудряшов 13
74′ Денис Черышев 6
Далер Кузяев 7
79′ Артем Дзюба 22
84′ Федор Смолов 10
23 Мохамед Эль-Шенави
7 Ахмед Фатхи (к)
13 Мохамед Абдельшафи
2 Али Габр
6 Ахмед Хегази
19 Абдалла Саид
10 Мохамед Салах
8 Тарек Хамед
21 Махмуд Хассан Трезеге 68′ 57′
14 Рамадан Собхи
9 Марван Мохсен 82′
11 Махмуд Кахраба
17 Мохамед Эль-Нени 64′
22 Амр Варда
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 1
7 Угловые 4
11 Фолы 10
Судьи
Главный судья Энрике Касерес (Парагвай)
Боковой судья Эдуардо Кардосо (Парагвай)
Боковой судья Хуан Соррилья (Парагвай)
ВАР Массимилиано Иррати (Италия)
Первый ассистент ВАР Мауро Вильяно (Аргентина)
Второй ассистент ВАР Карлос Астроса (Чили)
Третий ассистент ВАР Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

«От них воняет мертвечиной!» Мировые СМИ о сборной Хорватии

На ЧМ главное далеко не победа! Не знали? 12 самых подорожавших футболистов

Почему только сейчас?! Россияне одержали победу в матче над Францией

Все болельщики даже не замечали! Что было плохо на ЧМ-2018 (спойлер: много)
Викторина
Куда ударился злосчастный мяч перед тем, как залететь в наши ворота в самом начале матча со сборной Испании?