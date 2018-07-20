Игнашевич рассказал, за счёт чего сборная России смогла сдержать Салаха на ЧМ
Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от игры против египтянина Мохамеда Салаха на чемпионате мира—2018.
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Российская национальная команда сыграла с Египтом в матче второго тура группового этапа ЧМ и победила со счётом 3:1. Салах стал автором единственного гола египтян.
«Сдержать Салаха позволила уверенная игра “один в один” Юры Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку. А после матча, находясь на
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|19 Июня, 21:00
|Зрители 64468
|Группа A
|Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Эктор Купер
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
Судьи
|Главный судья
|Энрике Касерес (Парагвай)
|Боковой судья
|Эдуардо Кардосо (Парагвай)
|Боковой судья
|Хуан Соррилья (Парагвай)
|ВАР
|Массимилиано Иррати (Италия)
|Первый ассистент ВАР
|Мауро Вильяно (Аргентина)
|Второй ассистент ВАР
|Карлос Астроса (Чили)
|Третий ассистент ВАР
|Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти