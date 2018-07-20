Алексей Сорокин: После завершения ЧМ-2018 есть опустошение
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» рассказал, что он испытывает после завершения ЧМ-2018.
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Видимо, что-то случилось...
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— Какие эмоции сейчас испытываете?
— Всю палитру эмоций. Есть радость от того, что все закончилось, и закончилось успешно. Не нам оценивать, но все запланированное реализовано. Еще испытываю довольно странное чувство — девять лет работы подошли к концу, и это похоже на ощущение, переданное Мармеладовым: «Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?». Опустошение есть. И не только у меня, но и у многих коллег, которые отдали значительную часть жизни проекту. Есть сотрудники, которые в деле с самого начала, с первого письма, которое мы написали в 2008 году Владимиру Путину. Эти семь человек вели работу еще над концепцией, и думаю, некоторое опустошение сейчас у всех.
— Комок к горлу не подкатил после финального свистка 15 июля?
— Не настолько эмоционален, врать не буду. Проектная работа всегда имеет конец. Тем она и отличается от стабильной. Эта работа не для всех. Она для
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