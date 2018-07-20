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Ранее он покинул пост главного тренера «Арсенала».

По данным Daily Mail, Федерация футбола Японии считает француза наиболее подходящим кандидатом для этой работы. Ранее сообщалось, что он может получить работу в «Реале» или «ПСЖ». Также им интересуются клубы из Китая. У тренера уже есть опыт работы в Японии — он возглавлял клуб «Нагоя Грампус Эйт» и выиграл с ним Кубок Императора и Суперкубок Японии.

68-летний Арсен Венгер с 1996 по 2018 год тренировал «Арсенал». Трижды выиграл чемпионат Англии и семь раз — Кубок страны.