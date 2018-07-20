Украинского футболиста раскритиковали за празднование гола в «стиле Дзюбы»

Инцидент произошел на юношеском чемпионате Европы. Полузащитник сборной Украины открыл счет в матче с командой Франции, после чего побежал по полю и отдал воинское приветствие трибунам.

<aside name="clb13908197" class="teaser teaser_incontent teaser_facebook"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_facebook"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAndriyak%2Fposts%2F2565813133444990&width=500" width="500" height="726" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908197.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я даже не знаю, что об этом сказать… Для украинца Цитаишвили эталон футболиста — Дзюба. Не бельгиец де Брейне, не хорват Модрич, не француз Мбаппе, который всего лишь на год старше Цитаишвили, а уже чемпион мира и лидер взрослой сборной. Нет. Для украинца Цитаишвили Дзюба ближе. Роднее. Милее. Если это и есть его идеал, мне как-то неловко прогнозировать его футбольное будущее», — написал журналист Константин Андрияк в Facebook.

Мнения комментаторов в посте разделились. Кто-то согласился с автором, кто-то напомнил, что Дзюба не первый футболист, который отмечал гол подобным жестом.

Сам Цитаишвили позже написал в Instagram, что не будет оправдываться за то, как он отмечает голы.