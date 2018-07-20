Украинского футболиста раскритиковали за празднование гола в «стиле Дзюбы»
Украинского футболиста Георгия Цитаишвили раскритиковали за то, что отметил забитый гол в стиле нападающего российской сборной Артема Дзюбы.
Инцидент произошел на юношеском чемпионате Европы. Полузащитник сборной Украины открыл счет в матче с командой Франции, после чего побежал по полю и отдал воинское приветствие трибунам.
«Я даже не знаю, что об этом сказать… Для украинца Цитаишвили эталон футболиста — Дзюба. Не бельгиец де Брейне, не хорват Модрич, не француз Мбаппе, который всего лишь на год старше Цитаишвили, а уже чемпион мира и лидер взрослой сборной. Нет. Для украинца Цитаишвили Дзюба ближе. Роднее. Милее. Если это и есть его идеал, мне
Мнения комментаторов в посте разделились.
Сам Цитаишвили позже написал в Instagram, что не будет оправдываться за то, как он отмечает голы.
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