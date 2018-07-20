Египтяне стали причиной пустых мест на первом матче ЧМ в Екатеринбурге
Арабские болельщики купили билеты, но не доехали до уральской столицы.
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Организаторы Чемпионата мира по футболу объяснили пустые места на матче Египет — Уругвай в Екатеринбурге. Как оказалось, арабские болельщики купили билеты, но не доехали до уральской столицы, об этом сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал».
Большинство пустых мест на трибунах «Екатеринбург Арены» должны были заполнить болельщики из Египта. Об этом сообщил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью изданию «Спорт Экспресс». По его словам, арабские футбольные фанаты купили билеты, но до матча в Екатеринбурге так и не доехали. «Что поделать, если билет был выкуплен и получен, но человек в результате не пришел? Как можно заблаговременно предусмотреть такое? Это носило локальный характер на матче Уругвай — Египет, дальше все было в порядке», — рассказал Сорокин.
Напомним, в FIFA пустые места объясняли тем, что места предназначались для клиентских групп, которые приобрели билеты по специальным программам, в том числе бесплатно, но на матч не пришли. В итоге на первом матче ЧМ в Екатеринбурге оказались пустыми почти три тысячи мест.
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