Самые яркие цитаты ЧМ-2018. Черчесов, Дзюба и остальные

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Артем ДЗЮБА, нападающий сборной России (про эмоции первого матча)

— Ради таких моментов, как сегодня, ты играешь и живешь. Всю жизнь к этому шел. Сегодня мы порадовали страну, заполненный стадион. Я начинал уже закипать: дайте шанс, ну, дайте шанс! И когда забил гол, эмоции переполнили. Я показал тренеру, что должен быть здесь. Приятно, что тренер хорошо отреагировал на мои эмоции. Показал: «Да, теперь я понял».

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер сборной России (о реакции на победу над Саудовской Аравией)

Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Спорт-Экспресс

— Ясно, что 5:0 везде висит. Но это надо отложить в сторону, сконцентрироваться на следующей игре. Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех.

Азиз БУАДДУЗ, защитник сборной Марокко (о своем автоголе в игре с Ираном)

— Я идиот, но справлюсь с этой ситуацией, так как уже много лет в этом виде спорта. Меня поддержали товарищи по команде. Теперь мы должны объединиться и продолжать работать.

Жерар ПИКЕ, защитник сборной Испании (о судействе матча с Португалией)

— На Криштиану свистят все, он очень влиятелен.

Дидье ДЕШАМ, главный тренер сборной Франции (после стартовой победы над Австралией)

Дидье ДЕШАМ (в центре). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Спорт-Экспресс

— Для нас чемпионат мира — это как вкусное яблоко, в которое мы хотим вцепиться всеми зубами.

Йозеф БЛАТТЕР, экс-президент ФИФА (о грубой игре Бехрами против Неймара)

— Неприятно было смотреть на то, что делал Бехрами с Неймаром, как он весь матч обходился с бразильцем. Это неправильно. Но в Швейцарии Бехрами теперь герой.

Анте РЕБИЧ, нападающий сборной Хорватии (о матче с Аргентиной)

— Если честно, я хотел попросить у Месси футболку для моего друга. Он большой поклонник Лео. Но аргентинцы произвели такое плохое впечатление, что я передумал просить футболку у Месси.

ТИТЕ, главный тренер сборной Бразилии (о реакции на первый гол в ворота Коста-Рики)

ТИТЕ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Спорт-Экспресс

— Это было невероятно. По-моему, я потянул ногу и даже порвал себе связку, потому что в первые минуты после падения и хромал. Шучу, конечно.

Младен КРСТАИЧ, главный тренер сборной Сербии (о судействе матча против Швейцарии)

— Мы вчера были ограблены. Это произошло на глазах не только сербов, но и всего мира. Работу арбитров на матче надо разбирать в Гаагском суде.

Деян ЛОВРЕН, защитник сборной Хорватии (о своем партнере Луке Модриче)

Деян ЛОВРЕН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Спорт-Экспресс

— Удовольствие играть рядом с таким игроком, как Модрич. Думаю, если бы он был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч». Но Лука представляет маленькую страну, поэтому не получает того внимания, которого заслуживает.

Брайн ИДОВУ, защитник сборной Нигерии (о критике Лионеля Месси)

— Если не добиваешься результатов, которых от тебя ожидают, критиковать будут всегда. Вспомните, как так же критиковали Криштиану Роналду за игру в ла лиге. Достается и Леброну Джеймсу, хотя это лучший баскетболист в мире.

Йоахим ЛЕВ, главный тренер сборной Германии (о невыходе из группы)

— Мы думали, что сможем нажать на кнопку и включить другую скорость. Мы были убеждены, что как только начнется турнир, то все сработает. Я не виню игроков. Мы давили, бились. Делали все, что могли, но не сработало.

Эден АЗАР, полузащитник сборной Бельгии (о вылете сборных Месси и Криштиану Роналду)

— Я надеюсь, что этот турнир станет моим. Они уехали, настало время сиять.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер сборной России (о подготовке к серии пенальти с Испанией)

— Абсолютно не репетировали. Репетировал только Дзюба… И почему-то в воротах.

Хуан Карлос ОСОРИО, главный тренер сборной Мексики (об игре Неймара)

Мы контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Мы потеряли стиль из-за судейства, игру часто останавливали, и это плохо для темпа. Был момент остановки на четыре минуты, это плохо для футбола. Я не думаю, что надо заниматься актерским мастерством в футболе.

Андреас ГРАНКВИСТ, защитник сборной Швеции (о выходе в четвертьфинал и беременности супруги, которая родила дочку перед матчем с Англией)

— Дома меня ждет моя сильная жена. Она не хочет, чтобы я приезжал. Хочет, чтобы я и дальше играл на чемпионате мира. Так что я просто подчиняюсь ей и пытаюсь показать свою лучшую игру здесь в России.

Юго ЛЛОРИС, вратарь сборной Франции (об ошибке уругвайца Муслеры)

— Мне грустно. Он один из лучших вратарей в мире, я его сильно уважаю. Он фантастически играл за свою сборную. Но сегодня ему немного не повезло. Мяч ушел в сторону. Что ж, это часть игры.

Иван РАКИТИЧ, полузащитник сборной Хорватии (об Иньесте в запасе на матче с Россией)

— В тот момент я решил, что ничего не понимаю в футболе. Возможно, я представитель какого-то другого вида спорта, раз не понимаю, почему лучший игрок в мире на своей позиции сидит на скамейке запасных.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер сборной России (после поражения от Хорватии)

— Чувствуем себя как солдаты, призванные в армию. Сегодня мы вышли в дембель, но хотелось еще дальше послужить и повоевать. Тот случай, когда дембель нас разочаровал, мы бы до 15 числа еще послужить.

Харри КЕЙН, нападающий сборной Англии (после поражения в матче за 3-е место)

Харри КЕЙН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Спорт-Экспресс

— Надеюсь, наша страна не будет ждать еще 28 лет, чтобы достичь чего-то действительно стоящего, и мы усвоим уроки этого чемпионата мира, чтобы не снижать планку в ближайшие пять-десять-пятнадцать лет.

Кильян МБАППЕ, нападающий сборной Франции (о победе в финале)

— Что я почувствовал, когда забил в финале? Работал для этого всю свою карьеру — и счастлив, что удалось это сделать. Выиграть чемпионат мира в моем возрасте — это невероятно! Но для меня это только начало пути, нужно продолжать в том же духе.

Ивица ОЛИЧ, тренер сборной Хорватии (о финале и чемпионате в целом)

— Таких пенальти не может быть в финале, жаль, что это произошло. Мы полностью уверены, что пенальти не было. Я наблюдал, как долго судья смотрел момент, принимал решение. Видимо, он подумал: «Франция — большая страна, надо назначить». Обидно, что так вышло, тем не менее поздравляю Францию. И поздравляю Россию. Я был на четырех чемпионатах мира, и это безоговорочно лучший из них. Я так прямо и сказал президенту Путину.