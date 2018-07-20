Черчесов: Сборная России достойна хорошей оценки за игру на ЧМ-2018

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Сборная России на домашнем турнире добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда вышла из группы, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила хорватам (2:2, по пенальти — 3:4). Победителями турнира стали французы, в финале обыгравшие хорватов со счетом 4:2.

«Четвертьфинал стал достойным результатом для нашей команды на чемпионате мира. Считаю, что сборной России можно смело поставить хорошую оценку по итогам турнира, — считает Черчесов. — Матч с командой Хорватии, на мой взгляд, вообще является лучшей игрой всего соревнования. Как по накалу, так и по содержанию встречи».

Тренер национальной команды также рассказал, какие факторы помогли сборной России добиться исторического достижения. «Перед стартом мирового первенства мы провели прекрасный тренировочный сбор в австрийском Тироле, где год назад готовились к Кубку конфедераций. Тот турнир стал тестом для всей команды, который помог тренерскому штабу увидеть все недочеты и исправить их перед главным стартом, это и дало результат», — сообщил Черчесов.

Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.