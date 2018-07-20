Черчесов: Сборная России достойна хорошей оценки за игру на ЧМ-2018
ТАСС, 20 июля. Российская сборная достойна хорошей оценки за выступление на чемпионате мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал главный тренер команды Станислав Черчесов, чьи слова приводит официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
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Сборная России на домашнем турнире добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда вышла из группы, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила хорватам (2:2, по пенальти — 3:4). Победителями турнира стали французы, в финале обыгравшие хорватов со счетом 4:2.
«Четвертьфинал стал достойным результатом для нашей команды на чемпионате мира. Считаю, что сборной России можно смело поставить хорошую оценку по итогам турнира, — считает Черчесов. — Матч с командой Хорватии, на мой взгляд, вообще является лучшей игрой всего соревнования. Как по накалу, так и по содержанию встречи».
Тренер национальной команды также рассказал, какие факторы помогли сборной России добиться исторического достижения. «Перед стартом мирового первенства мы провели прекрасный тренировочный сбор в австрийском Тироле, где год назад готовились к Кубку конфедераций. Тот турнир стал тестом для всей команды, который помог тренерскому штабу увидеть все недочеты и исправить их перед главным стартом, это и дало результат», — сообщил Черчесов.
Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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