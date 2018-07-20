Черчесов: Сборная России достойна хорошей оценки за игру на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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20 июля 2018, 14:24 | ТАСС

Черчесов: Сборная России достойна хорошей оценки за игру на ЧМ-2018

ТАСС, 20 июля. Российская сборная достойна хорошей оценки за выступление на чемпионате мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал главный тренер команды Станислав Черчесов, чьи слова приводит официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

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© РИА "Новости"

Сборная России на домашнем турнире добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда вышла из группы, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила хорватам (2:2, по пенальти — 3:4). Победителями турнира стали французы, в финале обыгравшие хорватов со счетом 4:2.

«Четвертьфинал стал достойным результатом для нашей команды на чемпионате мира. Считаю, что сборной России можно смело поставить хорошую оценку по итогам турнира, — считает Черчесов. — Матч с командой Хорватии, на мой взгляд, вообще является лучшей игрой всего соревнования. Как по накалу, так и по содержанию встречи».

Тренер национальной команды также рассказал, какие факторы помогли сборной России добиться исторического достижения. «Перед стартом мирового первенства мы провели прекрасный тренировочный сбор в австрийском Тироле, где год назад готовились к Кубку конфедераций. Тот турнир стал тестом для всей команды, который помог тренерскому штабу увидеть все недочеты и исправить их перед главным стартом, это и дало результат», — сообщил Черчесов.

Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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