Магнуссон: За рубежом все гордятся игрой сборной России на ЧМ-2018

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Российские футболисты на чемпионате мира дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили сборной Хорватии. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова по пенальти одолела сборную Испании.

«Я горжусь вашей сборной. Россию не рассматривали в качестве фаворита, но команда у вас была хорошая. Вы доказали, что можете обыгрывать грандов. Я бы хотел видеть Россию в финале. Я знаю, что за рубежом все гордятся вашей сборной. Тем, как далеко она прошла. России просто не хватило удачи. Может, на предстоящем чемпионате Европы ваша сборная выступит еще лучше», — сказал Магнуссон в видеоинтервью, опубликованном на официальном канале ЦСКА в Youtube.

Сборная Исландии впервые в истории играла на мировом первенстве и заняла последнее место в группе с командами Хорватии, Аргентины и Нигерии.

«Учитывая, в какую тяжелую группу мы попали, я оценю нашу игру высоко. Я расстроен тем, что мы не вышли из группы», — заявил исландец.