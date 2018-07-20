Сотрудницы отеля в Истре со слезами провожали игроков сборной Франции
Федерация футбола Франции опубликовала ролик о возвращении сборной на родину после финала чемпионата мира.
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Видимо, что-то случилось...
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Видео в Youtube начинается со сборов игроков сборной Франции у автобуса. Поль Погба, Блез Матюиди, Юлиан Дракслер и другие футболисты попрощались с персоналом отеля. Некоторые сотрудницы при этом начали рыдать.
Антуан Гризманн покинул отель в сомбреро — его сотрудники гостиницы не отпускали до последнего.
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