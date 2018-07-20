Неймар про обвинения в симуляции: После матчей я хожу со льдом 4−5 часов



«Я должен был обводить своих соперников. Я не мог подойти к ним и сказать: “Слушай, пропусти меня, а? Хочу забить вам гол”. Нет, мне нужно было обводить их, а они не пропускали меня.



Они фолили на мне. Я обычно быстрее и легче других футболистов, поэтому им пришлось нарушать правила. Для этого и нужен судья.



Вы думаете, я хочу все время корчиться от боли на траве? Нет, я лежу, потому что мне действительно больно. После матчей мне приходится ходить со льдом 4−5 часов. Это нелегко.



Но люди, которые этого не понимают, те, кто через это не проходил, они этого никогда и не поймут», — заявил Неймар.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Neymar on his World Cup diving ?<br><br>“It really hurts, after the games I have to put on ice for four, five hours”<br><br>[?: <a href="https://twitter.com/Esp_Interativo?ref_src=twsrc%5Etfw">@Esp_Interativo</a>] <a href="https://t.co/uWChnNMtA2">pic.twitter.com/uWChnNMtA2</a></p>— COPA90 (@COPA90) <a href="https://twitter.com/COPA90/status/1020267422035701760?ref_src=twsrc%5Etfw">20 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>