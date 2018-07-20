Неймар про обвинения в симуляции: После матчей я хожу со льдом 4−5 часов
Форвард сборной Бразилии Неймар ответил критикам, обвинявшим его в частой симуляции и излишней театральности во время чемпионата мира в России.
«Я должен был обводить своих соперников. Я не мог подойти к ним и сказать: “Слушай, пропусти меня, а? Хочу забить вам гол”. Нет, мне нужно было обводить их, а они не пропускали меня.
Они фолили на мне. Я обычно быстрее и легче других футболистов, поэтому им пришлось нарушать правила. Для этого и нужен судья.
Вы думаете, я хочу все время корчиться от боли на траве? Нет, я лежу, потому что мне действительно больно. После матчей мне приходится ходить со льдом 4−5 часов. Это нелегко.
Но люди, которые этого не понимают, те, кто через это не проходил, они этого никогда и не поймут», — заявил Неймар.
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