Колобков: Число юных футболистов в России планируется увеличить в 1,5 раза после ЧМ

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Заседание по итогам чемпионата мира проходит в пятницу в Калининграде.

«На сегодня решено открыть 30 таких центров (подготовки футболистов), причем на базе действующих детско-юношеских школ. Это позволит в 1,5 раза увеличить количество детей, занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе, причем начиная с 6 лет подготовки в отличие от 8, как было раньше», — сказал Колобков во время заседания, добавив, что детско-юношеским школам планируется вернуть «12 стадионов и 95 площадок».

«Подчеркну, что мы справедливо ожидаем большой приток новых ребят, вдохновленных прошедшим в России чемпионатом мира, и готовы предоставить им все условия для занятий. Тем более впереди у нас колоссальная работа по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом», — добавил министр.

Он отметил, что «предстоит выработать систему стимулов для различных категорий и групп населения». «Одним из них могло бы стать предоставление социальных налоговых вычетов гражданам за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги», — пояснил Колобков.

«Прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать наше предложение о проработке данного вопроса», — обратился министр в президенту РФ Владимиру Путину.