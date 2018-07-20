Колобков: Число юных футболистов в России планируется увеличить в 1,5 раза после ЧМ
КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. Число детей, занимающихся футболом в России, планируется увеличить в полтора раза по итогам чемпионат мира, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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Заседание по итогам чемпионата мира проходит в пятницу в Калининграде.
«На сегодня решено открыть 30 таких центров (подготовки футболистов), причем на базе действующих
«Подчеркну, что мы справедливо ожидаем большой приток новых ребят, вдохновленных прошедшим в России чемпионатом мира, и готовы предоставить им все условия для занятий. Тем более впереди у нас колоссальная работа по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом», — добавил министр.
Он отметил, что «предстоит выработать систему стимулов для различных категорий и групп населения». «Одним из них могло бы стать предоставление социальных налоговых вычетов гражданам за оказанные им
«Прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать наше предложение о проработке данного вопроса», — обратился министр в президенту РФ Владимиру Путину.
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