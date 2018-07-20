Путин готов рассмотреть вопрос о продаже пива на футбольных матчах

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Во время заседания президент Татарстана Рустам Минниханов отдельно остановился на вопросе продажи пива около стадиона. Он отметил, что за время проведения ЧМ-2018 в Татарстане пива продали на 89 млн рублей.

Цитата Во-первых, всё-таки мужчина любит пиво, а во-вторых, всё-таки это продукт. Президент Татарстана Рустам Минниханов Хотел бы поднять вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата, — это продажа пива. Никаких эксцессов, никаких проблем в связи с продажей пива не было. Просил бы посмотреть…мужчина любит пиво, аэто продукт.

«Не все, в Татарстане, может, больше любят», — сказал Путин.

«Мне, конечно, как мусульманину, стыдно говорить про пиво, но я забочусь о наших братьях, православных» — отметил Минниханов.

«Вы молодец какой! Ну если уж мусульмане просят к пиву либеральнее подойти, то посмотрим», — сказал Путин.

Напомним, что продавать и пить алкоголь на футбольных матчах в России запрещено, но специально для ЧМ-2018 было разрешено продавать пиво в специальных зонах стадионов.

Чемпионат мира — 2018 проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Казань приняла шесть матчей, включая игру 1/8 финала Франция — Аргентина (4:3) и четвертьфинальный матч Бразилия — Бельгия (1:2).