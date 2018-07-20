Хорват отказался от серебра чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34170914/
20 июля 2018, 20:27 | Lenta.Ru

Хорват отказался от серебра чемпионата мира

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич отказался принимать серебряную медаль чемпионата мира. Об этом сообщает kurir.rs.

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© РИА "Новости"
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Форвард был отчислен из состава национальной команды после первого матча группового этапа с Нигерией. Он отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной, за что тренер Златко Далич отправил его домой. Несмотря на это, наставник и партнеры по команде решили наградить Калинича, однако тот заявил: «Спасибо за медаль, но я не играл в России».

Сборная Хорватии на мундиале впервые в истории вышла в финал, где проиграла Франции — 2:4. До этого наивысшим достижением команды было третье место в 1998 году. По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), команды-призеры чемпионатов мира получают по 50 медалей. Кто именно должен или не должен их получить, не указывается.

Калинич выступает за хорватскую сборную с 2008 года. С того момента форвард провел 35 матчей, в которых забил 14 мячей.
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15 Июля, 18:00 Зрители 78011 Финал Стадион Лужники (Москва)
Франция 4:2
Первый тайм: 2:1
Хорватия
Главные тренеры
Дидье Дешам Златко Далич
Голы
18′ Марио Манджукич 17
38′ Антуан Гризманн 7
59′ Поль Погба 6
65′ Кильян Мбаппе (Л. Эрнандез) 10
4 Иван Перишич (Д. Вида) 28′
17 Марио Манджукич 69′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Бенжамен Павар 2
41′ Люка Эрнандез 21
Рафаэль Варан 4
Самюэль Юмтити 5
Кильян Мбаппе 10
Антуан Гризманн 7
Поль Погба 6
73′ Блез Матюиди 14
Корентен Толиссо 12
81′ Оливье Жиру 9
Набиль Фекир 18
27′ 55′ Н`Голо Канте 13
Стивен Н`Зонзи 15
23 Даниэль Субашич
2 Шиме Врсалько 90+2′
6 Деян Ловрен
21 Домагой Вида
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
17 Марио Манджукич
7 Иван Ракитич
11 Марсело Брозович
3 Иван Стринич 81′
20 Марко Пьяца
18 Анте Ребич 71′
9 Андрей Крамарич
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 3
2 Угловые 6
14 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
ВАР Массимилиано Иррати (Италия)
Первый ассистент ВАР Мауро Вильяно (Аргентина)
Второй ассистент ВАР Карлос Астроса (Чили)
Третий ассистент ВАР Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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