Хорват отказался от серебра чемпионата мира

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Форвард был отчислен из состава национальной команды после первого матча группового этапа с Нигерией. Он отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной, за что тренер Златко Далич отправил его домой. Несмотря на это, наставник и партнеры по команде решили наградить Калинича, однако тот заявил: «Спасибо за медаль, но я не играл в России».

Сборная Хорватии на мундиале впервые в истории вышла в финал, где проиграла Франции — 2:4. До этого наивысшим достижением команды было третье место в 1998 году. По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), команды-призеры чемпионатов мира получают по 50 медалей. Кто именно должен или не должен их получить, не указывается.

Калинич выступает за хорватскую сборную с 2008 года. С того момента форвард провел 35 матчей, в которых забил 14 мячей.