165 нигерийских болельщиков, оставшихся без билетов и средств, улетели на родину

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И сегодня около двух часов ночи смогли вылететь на родину.

«Вчера мы привезли около 165 человек в Домодедово, рейс три раза переносили. В результате они сегодня около двух часов ночи вылетели домой.

С прошлой пятницы они жили в хостелах, которые оплачивало их консульство, а мы их кормили за свой счёт. И этот не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники.

В понедельник мы будем еще раз обсуждать этот вопрос с консульством. Будем согласовывать их дальнейшее размещение и отлёт — рассказала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Носовым, координатор общественного движения против торговли людьми «Альтернатива».