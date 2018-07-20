Черчесову — автограф, клубам — стадионы: Путин подвел итоги ЧМ-2018
В пятницу в Калининград приехал Владимир Путин — на заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, где подводились итоги прошедшего чемпионата мира по футболу. В частности, речь шла о наследии турнира.
ЧЕРЧЕСОВ И ДЕТИ
Заседанию предшествовало мероприятие с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова —
Дети ждали Черчесова в раздевалке стадиона «Калининград», который принял четыре матча ЧМ-2018. Войдя туда, тренер первым делом попросил журналистов отойти подальше — чтобы не загораживали обзор. Люди с камерами повиновались, после чего воспитанникам футбольных школ дали возможность задать Черчесову несколько вопросов.
Два самых примечательных ответа:
— Доволен ли результатом на чемпионате мира? С одной стороны — да, с другой — нет. Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены… Кубок один, его надо было выиграть. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться.
— Были ли у меня травмы? Травмы головы — нет. Для тренера это самое главное. А колени — это да. И операции бывали… Ты понял намек?
Также Черчесов пошутил, что, когда люди произносят слово «Балтика», надо уточнять, что это футбольный клуб — а то
АВТОГРАФ ПУТИНА
Потом Черчесов раздал автографы и отправился вместе с детьми и главным тренером «Балтики» Валерием Непомнящим на поле арены. Вскоре подъехал Владимир Путин.
Первым к главе государства подошел Черчесов. Они немного поговорили, поделившись мнениями о калининградском стадионе. Президент посмотрел на тренировку детских команд. Ее самый маленький участник — Тимур из Мамонова — попросил Путина расписаться на мяче.
— Это Тимур по прозвищу «Цыган», — представил ребенка Черчесов.
Автограф у Путина взял и сам главный тренер нашей сборной. Президент расписался для него не на мяче, а на бумаге, похожей на открытку.
— Я тоже воспользуюсь служебным положением. Пожалуйста, распишитесь. Я никогда не попал бы на чемпионат мира, если бы… Спасибо огромное, — сказал Черчесов. И добавил, показывая автограф: «Видели, да?».
Примерно через час началось заседание. Состав участников впечатлял. Помимо Путина и Черчесова, на стадион «Калининград», приехали
Путин предложил обсудить, в первую очередь, вопросы наследия чемпионата мира.
— А это наследие действительно большое, если не сказать огромное. Имею в виду не только спортивные арены, аэропорты, дороги, объекты инфраструктуры, развитие наших городов, но и гуманитарное, человеческое измерение — рост интереса молодежи, людей, по сути, всех возрастов к спорту, доброе отношение граждан разных стран к России, их стремление вернуться в нашу страну вновь, — пояснил Президент, отметив, что задача государства — наметить конкретные меры, которые позволят эффективно использовать «стадионы, поля, площадки».
По словам главы государства, поддержка программ развития объектов чемпионата продлится пять лет — «чтобы к 2024 году они были самодостаточны».
Путин поблагодарил всех причастных к организации турнира, распорядился их поощрить, а также учредить памятную медаль ЧМ-2018.
О сборной России Президент сказал отдельно:
Сам же Черчесов на заседании не выступал, а только внимательно слушал.
РЫНКАМ — НЕТ
Потом Павел Колобков доложил о том, как была организована подготовка к ЧМ-2018, и какой действенной мерой оказались паспорта болельщиков. Колобков в итоге попросил внедрить Fan ID и в матчах чемпионата России.
Выслушав министра спорта, Президент потребовал у Колобкова «показать план по использованию каждого объекта»:
— Если загружаете (объект. — Прим. «СЭ»), то чем? Кто собственник? Это должно быть очень конкретно, а не просто общие пожелания. Пожелания могут закончиться тем, что
Тема использования стадионов широко поднималась как до чемпионата мира, так и сразу после него. В частности, в СМИ появилась информация, что «Ростов» не станет проводить матчи на «Ростов Арене»
Президент РФ уверен: идеальный вариант функционирования арен — чтобы ими управляли спортивные клубы.
— Все правильно, стадион должен быть загружен, — сказал Путин. — Но! Надо стремиться к тому, чтобы у стадиона была команда, а у команды — стадион. Чтобы команда не была пасынком на этом стадионе и не стояла в очереди, и не считала, сколько ей нужно заплатить, чтобы воспользоваться этими площадями. Вот к чему нужно стремиться. Иначе все это закончится рынком. От которого я вас предупреждаю. И когда я сказал Колобкову, что хочу видеть план, как арены будут использоваться, я это имел в виду. Не знаю, возможно ли каждый стадион передать команде. Я не знаю. Но надо к этому стремиться. Иначе это будет не стадион, а концертная площадка.
ЗАРАБОТКИ И ПИВО
Затем о том, как прошел ЧМ-2018, отчитался гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Он привел любопытные цифры:
* продано более 3 миллионов билетов;
* аккредитовано более 15,5 тысячи журналистов;
* в Россию приехало более 1 миллиона туристов.
— Денег сколько оставили? — спросил у Сорокина Путин, имея в виду иностранных болельщиков.
Глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, поднял вопрос продажи пива на стадионах. Напомним, что на российских соревнованиях это запрещено, но для чемпионата мира было сделано исключение.
В завершение заседания Президент РФ сказал, что к проекту ЧМ-2018 нельзя относиться так, будто он завершен. Ведь с точки зрения наследия все только начинается.
Илья АНДРЕЕВ
из Калининграда.
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