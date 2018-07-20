Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
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До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34171653/
20 июля 2018, 23:16 | Спорт-Экспресс

Черчесову — автограф, клубам — стадионы: Путин подвел итоги ЧМ-2018

В пятницу в Калининград приехал Владимир Путин — на заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, где подводились итоги прошедшего чемпионата мира по футболу. В частности, речь шла о наследии турнира.

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© AFP 2018

ЧЕРЧЕСОВ И ДЕТИ

Заседанию предшествовало мероприятие с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова — мастер-класс для юных футболистов из Калининградской области.

Дети ждали Черчесова в раздевалке стадиона «Калининград», который принял четыре матча ЧМ-2018. Войдя туда, тренер первым делом попросил журналистов отойти подальше — чтобы не загораживали обзор. Люди с камерами повиновались, после чего воспитанникам футбольных школ дали возможность задать Черчесову несколько вопросов.

Два самых примечательных ответа:

— Доволен ли результатом на чемпионате мира? С одной стороны — да, с другой — нет. Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены… Кубок один, его надо было выиграть. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться.

— Были ли у меня травмы? Травмы головы — нет. Для тренера это самое главное. А колени — это да. И операции бывали… Ты понял намек?

Также Черчесов пошутил, что, когда люди произносят слово «Балтика», надо уточнять, что это футбольный клуб — а то кто-то может подумать о пиве. Словом, главный тренер российской сборной был в хорошем (и даже, можно сказать, боевом) настроении.

20 июля. Калининград. Владимир ПУТИН поблагодарил Станислава ЧЕРЧЕСОВА за работу на чемпионате мира
© AFP 2018

АВТОГРАФ ПУТИНА

Потом Черчесов раздал автографы и отправился вместе с детьми и главным тренером «Балтики» Валерием Непомнящим на поле арены. Вскоре подъехал Владимир Путин.

Первым к главе государства подошел Черчесов. Они немного поговорили, поделившись мнениями о калининградском стадионе. Президент посмотрел на тренировку детских команд. Ее самый маленький участник — Тимур из Мамонова — попросил Путина расписаться на мяче.

— Это Тимур по прозвищу «Цыган», — представил ребенка Черчесов.

Автограф у Путина взял и сам главный тренер нашей сборной. Президент расписался для него не на мяче, а на бумаге, похожей на открытку.

— Я тоже воспользуюсь служебным положением. Пожалуйста, распишитесь. Я никогда не попал бы на чемпионат мира, если бы… Спасибо огромное, — сказал Черчесов. И добавил, показывая автограф: «Видели, да?».

Примерно через час началось заседание. Состав участников впечатлял. Помимо Путина и Черчесова, на стадион «Калининград», приехали вице-премьер РФ Ольга Голодец, помощник Президента Игорь Левитин, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, министр спорта Павел Колобков, главы регионов, мэр Москвы Сергей Собянин, директор ФСБ Александр Бортников и многие другие высокопоставленные люди.

Путин предложил обсудить, в первую очередь, вопросы наследия чемпионата мира.

— А это наследие действительно большое, если не сказать огромное. Имею в виду не только спортивные арены, аэропорты, дороги, объекты инфраструктуры, развитие наших городов, но и гуманитарное, человеческое измерение — рост интереса молодежи, людей, по сути, всех возрастов к спорту, доброе отношение граждан разных стран к России, их стремление вернуться в нашу страну вновь, — пояснил Президент, отметив, что задача государства — наметить конкретные меры, которые позволят эффективно использовать «стадионы, поля, площадки».

По словам главы государства, поддержка программ развития объектов чемпионата продлится пять лет — «чтобы к 2024 году они были самодостаточны».

Путин поблагодарил всех причастных к организации турнира, распорядился их поощрить, а также учредить памятную медаль ЧМ-2018.

О сборной России Президент сказал отдельно:

Сам же Черчесов на заседании не выступал, а только внимательно слушал.

20 июля. Калининград. Владимир ПУТИН осмотрел калининградский стадион
© AFP 2018

РЫНКАМ — НЕТ

Потом Павел Колобков доложил о том, как была организована подготовка к ЧМ-2018, и какой действенной мерой оказались паспорта болельщиков. Колобков в итоге попросил внедрить Fan ID и в матчах чемпионата России.

Выслушав министра спорта, Президент потребовал у Колобкова «показать план по использованию каждого объекта»:

— Если загружаете (объект. — Прим. «СЭ»), то чем? Кто собственник? Это должно быть очень конкретно, а не просто общие пожелания. Пожелания могут закончиться тем, что кому-то там захочется рынки открыть.

Тема использования стадионов широко поднималась как до чемпионата мира, так и сразу после него. В частности, в СМИ появилась информация, что «Ростов» не станет проводить матчи на «Ростов Арене» из-за высокой арендной платы. Обошлось — ростовская команда все же будет выступать на новом стадионе. Но тревога остается.

Президент РФ уверен: идеальный вариант функционирования арен — чтобы ими управляли спортивные клубы.

— Все правильно, стадион должен быть загружен, — сказал Путин. — Но! Надо стремиться к тому, чтобы у стадиона была команда, а у команды — стадион. Чтобы команда не была пасынком на этом стадионе и не стояла в очереди, и не считала, сколько ей нужно заплатить, чтобы воспользоваться этими площадями. Вот к чему нужно стремиться. Иначе все это закончится рынком. От которого я вас предупреждаю. И когда я сказал Колобкову, что хочу видеть план, как арены будут использоваться, я это имел в виду. Не знаю, возможно ли каждый стадион передать команде. Я не знаю. Но надо к этому стремиться. Иначе это будет не стадион, а концертная площадка.

ЗАРАБОТКИ И ПИВО

Затем о том, как прошел ЧМ-2018, отчитался гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Он привел любопытные цифры:

* продано более 3 миллионов билетов;
* аккредитовано более 15,5 тысячи журналистов;
* в Россию приехало более 1 миллиона туристов.

— Денег сколько оставили? — спросил у Сорокина Путин, имея в виду иностранных болельщиков.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, поднял вопрос продажи пива на стадионах. Напомним, что на российских соревнованиях это запрещено, но для чемпионата мира было сделано исключение.

В завершение заседания Президент РФ сказал, что к проекту ЧМ-2018 нельзя относиться так, будто он завершен. Ведь с точки зрения наследия все только начинается.

Илья АНДРЕЕВ
из Калининграда.
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