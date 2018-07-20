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ЧЕРЧЕСОВ И ДЕТИ

Заседанию предшествовало мероприятие с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова — мастер-класс для юных футболистов из Калининградской области.

Дети ждали Черчесова в раздевалке стадиона «Калининград», который принял четыре матча ЧМ-2018. Войдя туда, тренер первым делом попросил журналистов отойти подальше — чтобы не загораживали обзор. Люди с камерами повиновались, после чего воспитанникам футбольных школ дали возможность задать Черчесову несколько вопросов.

Два самых примечательных ответа:

— Доволен ли результатом на чемпионате мира? С одной стороны — да, с другой — нет. Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены… Кубок один, его надо было выиграть. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться.

— Были ли у меня травмы? Травмы головы — нет. Для тренера это самое главное. А колени — это да. И операции бывали… Ты понял намек?

Также Черчесов пошутил, что, когда люди произносят слово «Балтика», надо уточнять, что это футбольный клуб — а то кто-то может подумать о пиве. Словом, главный тренер российской сборной был в хорошем (и даже, можно сказать, боевом) настроении.

20 июля. Калининград. Владимир ПУТИН поблагодарил Станислава ЧЕРЧЕСОВА за работу на чемпионате мира AFP 2018

АВТОГРАФ ПУТИНА

Потом Черчесов раздал автографы и отправился вместе с детьми и главным тренером «Балтики» Валерием Непомнящим на поле арены. Вскоре подъехал Владимир Путин.

Первым к главе государства подошел Черчесов. Они немного поговорили, поделившись мнениями о калининградском стадионе. Президент посмотрел на тренировку детских команд. Ее самый маленький участник — Тимур из Мамонова — попросил Путина расписаться на мяче.

— Это Тимур по прозвищу «Цыган», — представил ребенка Черчесов.

Автограф у Путина взял и сам главный тренер нашей сборной. Президент расписался для него не на мяче, а на бумаге, похожей на открытку.

— Я тоже воспользуюсь служебным положением. Пожалуйста, распишитесь. Я никогда не попал бы на чемпионат мира, если бы… Спасибо огромное, — сказал Черчесов. И добавил, показывая автограф: «Видели, да?».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«Я тоже воспользуюсь случаем! Видели, да?»: Черчесов взял автограф у Путина <a href="https://t.co/X1xIyydUIQ">pic.twitter.com/X1xIyydUIQ</a></p>— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) <a href="https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1020314704080719877?ref_src=twsrc%5Etfw">20 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Примерно через час началось заседание. Состав участников впечатлял. Помимо Путина и Черчесова, на стадион «Калининград», приехали вице-премьер РФ Ольга Голодец, помощник Президента Игорь Левитин, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, министр спорта Павел Колобков, главы регионов, мэр Москвы Сергей Собянин, директор ФСБ Александр Бортников и многие другие высокопоставленные люди.

Путин предложил обсудить, в первую очередь, вопросы наследия чемпионата мира.

— А это наследие действительно большое, если не сказать огромное. Имею в виду не только спортивные арены, аэропорты, дороги, объекты инфраструктуры, развитие наших городов, но и гуманитарное, человеческое измерение — рост интереса молодежи, людей, по сути, всех возрастов к спорту, доброе отношение граждан разных стран к России, их стремление вернуться в нашу страну вновь, — пояснил Президент, отметив, что задача государства — наметить конкретные меры, которые позволят эффективно использовать «стадионы, поля, площадки».

По словам главы государства, поддержка программ развития объектов чемпионата продлится пять лет — «чтобы к 2024 году они были самодостаточны».

Путин поблагодарил всех причастных к организации турнира, распорядился их поощрить, а также учредить памятную медаль ЧМ-2018.

О сборной России Президент сказал отдельно:

Цитата Владимир Путин Особо отмечу добротную, бескомпромиссную игру нашей национальной сборной, подарившей российским болельщикам долгожданную радость побед. Где у нас тренер? Станислав Саламович, вам спасибо большое. Надо прямо сказать, что главный тренер, весь тренерский штаб, вся система обеспечения и сами ребята — сражались все, именно все, очень достойно, были настоящей командой, поразили, можно сказать даже, всех нас своей стойкостью, упорством и качеством игры. Важно сохранить боевой настрой и сплоченность. Впереди Лига наций УЕФА и Евро-2020. К этим играм надо готовиться так же, как и к чемпионату мира, и не только футболистам и тренерам, — констатировал глава государства.

Сам же Черчесов на заседании не выступал, а только внимательно слушал.

20 июля. Калининград. Владимир ПУТИН осмотрел калининградский стадион AFP 2018

РЫНКАМ — НЕТ

Потом Павел Колобков доложил о том, как была организована подготовка к ЧМ-2018, и какой действенной мерой оказались паспорта болельщиков. Колобков в итоге попросил внедрить Fan ID и в матчах чемпионата России.

Выслушав министра спорта, Президент потребовал у Колобкова «показать план по использованию каждого объекта»:

— Если загружаете (объект. — Прим. «СЭ»), то чем? Кто собственник? Это должно быть очень конкретно, а не просто общие пожелания. Пожелания могут закончиться тем, что кому-то там захочется рынки открыть.

Тема использования стадионов широко поднималась как до чемпионата мира, так и сразу после него. В частности, в СМИ появилась информация, что «Ростов» не станет проводить матчи на «Ростов Арене» из-за высокой арендной платы. Обошлось — ростовская команда все же будет выступать на новом стадионе. Но тревога остается.

Президент РФ уверен: идеальный вариант функционирования арен — чтобы ими управляли спортивные клубы.

— Все правильно, стадион должен быть загружен, — сказал Путин. — Но! Надо стремиться к тому, чтобы у стадиона была команда, а у команды — стадион. Чтобы команда не была пасынком на этом стадионе и не стояла в очереди, и не считала, сколько ей нужно заплатить, чтобы воспользоваться этими площадями. Вот к чему нужно стремиться. Иначе все это закончится рынком. От которого я вас предупреждаю. И когда я сказал Колобкову, что хочу видеть план, как арены будут использоваться, я это имел в виду. Не знаю, возможно ли каждый стадион передать команде. Я не знаю. Но надо к этому стремиться. Иначе это будет не стадион, а концертная площадка.

ЗАРАБОТКИ И ПИВО

Затем о том, как прошел ЧМ-2018, отчитался гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Он привел любопытные цифры:

* продано более 3 миллионов билетов;

* аккредитовано более 15,5 тысячи журналистов;

* в Россию приехало более 1 миллиона туристов.

— Денег сколько оставили? — спросил у Сорокина Путин, имея в виду иностранных болельщиков.

Цитата Алексей Сорокин Есть предварительные подсчеты. Примерно 100 миллиардов рублей. Столько оставили денег в сфере услуг наши гости.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, поднял вопрос продажи пива на стадионах. Напомним, что на российских соревнованиях это запрещено, но для чемпионата мира было сделано исключение.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Минниханов: Мне, конечно, стыдно говорить как мусульманину про пиво, но я забочусь о наших братьях, православных...<br><br>Путин: Вы молодец какой! <a href="https://t.co/F63sBA3Hlo">pic.twitter.com/F63sBA3Hlo</a></p>— Beslan Uspanov (@beslanu) <a href="https://twitter.com/beslanu/status/1020377876758188033?ref_src=twsrc%5Etfw">20 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В завершение заседания Президент РФ сказал, что к проекту ЧМ-2018 нельзя относиться так, будто он завершен. Ведь с точки зрения наследия все только начинается.

Илья АНДРЕЕВ

из Калининграда.