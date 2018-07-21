Раскрыты детали скандала в сборной Аргентины на чемпионате мира

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По словам журналиста, встреча между футболистами, Сампаоли и членами тренерского штаба состоялась после матча группового раунда против Хорватии, который команда проиграла со счетом 0:3. Игроки сборной заявили, что не понимают требования тренера, не доверяют ему и хотят высказывать собственное мнение по любым вопросам, включая тренировки и состав команды на поединки ЧМ.

Футбол Чемпионат мира 2018 Группа D, 21.06.2018, 21:00 0:3 Аргентина Хорватия

Капитан аргентинцев Лионель Месси предъявил Сампаоли претензию, что тот постоянно обращался к нему за советами. «Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я никогда не называл тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена», — заявил Месси.

15 июля Сампаоли покинул сборную Аргентины. Аргентинская футбольная ассоциация и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию.

На ЧМ-2018 аргентинцы вышли из группы со второго места и проиграли в 1/8 финала сборной Франции со счетом 3:4.