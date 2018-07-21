Мбаппе доигрывал ЧМ-2018 с травмой спины
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе завершал чемпионат мира в России с травмой спины.
19-летний игрок получил повреждение перед полуфиналом с командой Бельгии (1:0). Игрок «ПСЖ» совершил неосторожное движение, когда шел в душ с утра, у него оказались защемлены три позвонка. Мбаппе столкнулся с сильной болью, но благодаря работе врачей сборной Франции сумел принять участие в заключительных матчах ЧМ.
Игрок стал чемпионом мира в составе сборной Франции. На его счету четыре гола на турнире в России. 19-летний форвард был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018.
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