Мбаппе доигрывал ЧМ-2018 с травмой спины

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

19-летний игрок получил повреждение перед полуфиналом с командой Бельгии (1:0). Игрок «ПСЖ» совершил неосторожное движение, когда шел в душ с утра, у него оказались защемлены три позвонка. Мбаппе столкнулся с сильной болью, но благодаря работе врачей сборной Франции сумел принять участие в заключительных матчах ЧМ.

Игрок стал чемпионом мира в составе сборной Франции. На его счету четыре гола на турнире в России. 19-летний форвард был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018.