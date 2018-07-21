СМИ: Мбаппе играл в полуфинале и финале ЧМ-2018 с травмой спины
ТАСС, 21 июля. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе играл в полуфинальном и финальном матчах на чемпионате мира по футболу с травмой спины. Об этом сообщает французская газета L’Equipe.
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По информации издания, накануне полуфинального матча с бельгийцами 19-летний нападающий резко поднялся с постели, чтобы пойти душ и почувствовал острую боль в спине, услышал «щелчок» и упал на кровать. Мбаппе повредил три позвонка, что привело к спондилолистезу (смещение вышележащего позвонка по отношению к нижележащему — прим. ТАСС). Полуфинал и финал футболист провел с травмой.
Сборная Франции в финале победила команду Хорватии со счетом 4:2. Мбаппе записал на свой счет гол. Француз получил приз лучшего молодого игрока турнира. На чемпионате мира в России он провел семь матчей и забил четыре гола.
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