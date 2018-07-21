Россия поможет Катару в части строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022

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Как напомнил дипломат, ранее в Москве состоялась официальная церемония, в ходе которой президент России Владимир Путин передал Катару мяч и эстафету проведения ЧМ-2022. «На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом и министерством спорта, — отметил дипломат. — Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. Работа идет интенсивно и плотно».

«Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов», — указал он.

Холов также сообщил о возможной интенсификации сотрудничества по линии спецслужб для обеспечения безопасности массовых мероприятий.