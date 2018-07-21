Россия поможет Катару в части строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Москва проводит с Дохой интенсивную работу по организации чемпионата мира по футболу 2022 года, поможет в части строительства и оборудования стадионов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Катаре Нурмахмад Холов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Как напомнил дипломат, ранее в Москве состоялась официальная церемония, в ходе которой президент России Владимир Путин передал Катару мяч и эстафету проведения ЧМ-2022. «На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом и министерством спорта, — отметил дипломат. — Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. Работа идет интенсивно и плотно».
«Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов», — указал он.
Холов также сообщил о возможной интенсификации сотрудничества по линии спецслужб для обеспечения безопасности массовых мероприятий.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter