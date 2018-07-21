Лёв: Неудача сборной Германии по футболу на ЧМ связана с отношением к игре
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Неудачное выступление сборной Германии на чемпионате мира в России связано с отношением футболистов к игре и настроением в команде, заявил главный тренер бундестим Йоахим Лёв.
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На чемпионате мира сборная Германии не сумела выйти в
Отвечая на вопрос официального сайта DFB, какие выводы следуют из анализа Лёва по выступлению бундестим на мундиале, тренер заявил: «Существует много разных аспектов. У нас достаточно подробностей, чтобы продолжить анализ в ближайшие недели. Два особо важных момента заключаются в отношении к игре и настроении. Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии».
«В этом и заключается моя роль — вновь пробудить (в игроках) увлеченность и гордость. Мы должны включить это отношения в наш стиль игры в сочетании с текущими тенденциями в мировом футболе», — добавил он.
В пятницу Лёв провел встречу с руководством DFB.
Специалист отметил, что «изначально ему было важно не реагировать на разочарование и первые эмоции». «В таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и смотреть на ситуацию со стороны. То же самое касается и игроков. Я продолжаю контактировать со многими футболистами, хотя знаю, что они очень заняты. Мы разработаем конкретные планы перед стартом нового международного сезона», — сообщил Лёв.
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