Лёв: Неудача сборной Германии по футболу на ЧМ связана с отношением к игре

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На чемпионате мира сборная Германии не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. Впоследствии Лёв выразил желание продолжить работу на посту главного тренера бундестим. В свою очередь руководство Немецкого футбольного союза (DFB) поддержало 58-летнего специалиста и попросило тренерский штаб провести углубленный анализ неудачного выступления команды на турнире, представив полный отчет к сентябрю.

Отвечая на вопрос официального сайта DFB, какие выводы следуют из анализа Лёва по выступлению бундестим на мундиале, тренер заявил: «Существует много разных аспектов. У нас достаточно подробностей, чтобы продолжить анализ в ближайшие недели. Два особо важных момента заключаются в отношении к игре и настроении. Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии».

«В этом и заключается моя роль — вновь пробудить (в игроках) увлеченность и гордость. Мы должны включить это отношения в наш стиль игры в сочетании с текущими тенденциями в мировом футболе», — добавил он.

В пятницу Лёв провел встречу с руководством DFB.

Цитата Я нашел дискуссию очень конструктивной и полезной. Я думаю, нам удалось донести, что мы подошли к анализу тщательно, серьезно и самокритично. Мы всесторонне рассмотрели весь чемпионат мира, и эти выводы имеют решающее значение для разработки плана на будущее. Для нас, как тренерского штаба, здорово, что руководство разделяет этот подход, одобряет наш курс и продолжает поддерживать нас.

Специалист отметил, что «изначально ему было важно не реагировать на разочарование и первые эмоции». «В таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и смотреть на ситуацию со стороны. То же самое касается и игроков. Я продолжаю контактировать со многими футболистами, хотя знаю, что они очень заняты. Мы разработаем конкретные планы перед стартом нового международного сезона», — сообщил Лёв.