Бывший футболист сборной Мексики Рафаэль Маркес объявил о завершении карьеры
ТАСС, 22 июля. Бывший футболист сборной Мексики и бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес заявил о завершении карьеры. Об этом игрок заявил в своем Twitter.
В своем сообщении 39-летний мексиканец поблагодарил болельщиков всех клубов, за которые он выступал с 1997 по 2018 год. Ранее Маркес объявил, что закончил карьеру в сборной после проигрыша бразильцам в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
В активе футболиста участие в пяти мировых первенствах. Он является единственным игроком в истории, который был капитаном команды на пяти чемпионатах мира. Попав состав сборной Мексики на турнир 2018 года, он повторил рекорд по количеству участий в чемпионатах мира, сравнявшись с соотечественником Антонио Карбахалем, немцем Лотаром Маттеусом и итальянцем Джанлуиджи Буффоном.
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