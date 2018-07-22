Бывший футболист сборной Мексики Рафаэль Маркес объявил о завершении карьеры

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В своем сообщении 39-летний мексиканец поблагодарил болельщиков всех клубов, за которые он выступал с 1997 по 2018 год. Ранее Маркес объявил, что закончил карьеру в сборной после проигрыша бразильцам в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

В активе футболиста участие в пяти мировых первенствах. Он является единственным игроком в истории, который был капитаном команды на пяти чемпионатах мира. Попав состав сборной Мексики на турнир 2018 года, он повторил рекорд по количеству участий в чемпионатах мира, сравнявшись с соотечественником Антонио Карбахалем, немцем Лотаром Маттеусом и итальянцем Джанлуиджи Буффоном.