Британская статистическая компания Opta назвала ЧМ-2018 лучшим в истории

— На чемпионате мира в России девять победных голов было забито после 89-й минуты. Это больше, чем на турнирах 1998−2014 годов вместе взятых. Мячи, забитые на последних секундах, всегда остаются в памяти у болельщиков и предают соревнованию дополнительную драму. Все ожидали противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но команды Португалии и Аргентины не дошли до финала. Главным открытием турнира, однозначно, является Мбаппе, который стал самым молодым игроком в истории после Пеле, сыгравшим в финале чемпионата мира, — сообщил британский специалист. — Легендарный бразильский нападающий был очень хорош, а российский турнир показала всему футбольному миру новую звезду. Мировое первенство преподнесло огромное количество сенсаций, главной из которых стало выступление немецкой команды. Сборная Германии была настолько неудачной, что по количеству ударов по воротам (72) их превзошли только пять сборных в турнире, четыре из которых сыграли на четыре игры больше, чем команда Йоахима Лева. А Мануэль Нойер стал единственным голкипером турнира, дважды бросавшимся в атаку, допустивший при этом результативную ошибку в матче с командой Южной Кореи. Только одна игру турнира завершилась со счетом 0:0, такого результата не было на мировых первенствах с 1954 года. VAR сильно помогла арбитрам с определением фолов в штрафных площадях. Также 43% голов на турнире было забито со стандартных положений, это лучший показатель с 1966 года.

Напомним, чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции.