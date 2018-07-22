Тренеры ЧМ-2018: Сампаоли уволили, Тите и Даличу предлагают остаться

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
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Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34180964/
22 июля 2018, 18:40 | Спорт-Экспресс

Тренеры ЧМ-2018: Сампаоли уволили, Тите и Даличу предлагают остаться

Чемпионат мира в России — уже история. Скоро его участники начнут очередные отборочные циклы. Ряд команд вступит на этот путь с новыми тренерами. Рассказываем, кто сохранил, а кто потерял работу после турнира.

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НЕОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ

Начнем с тех, кто провалил турнир. Хорхе Сампаоли не смог вывести Аргентину во второй финал чемпионата мира подряд, еле-еле преодолев групповой этап и остановившись в 1/8 финала в игре против будущих победителей — французов (3:4). Информация о продолжении сотрудничества с ним была опровергнута на днях — Аргентинская ассоциация футбола объявила об отставке Сампаоли. Пока неясно, кто будет готовить Месси к новым подвигам с бело-голубыми.

Личные провалы Хулена Лопетеги, принявшего предложение мадридского «Реала» за несколько дней до старта ЧМ-2018, и президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, решившего уволить за это главного тренера сборной, привели к нервному и скомканному выступлению «Красной фурии», вылетевшей по итогам серии пенальти в 1/8 финала от сборной России. Фернандо Йерро, исполнявший обязанности Лопетеги, оставил должность сразу после поражения — испанскую команду на днях возглавил бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике.

Примечательно, что не все руководители топ-сборных, не оправдавших ожиданий, лишились своего места.

Так, Йоахим Лев, чья команда, защищавшая титул-2014, впервые не смогла выйти даже из группы, не стал подавать в отставку, а Германский футбольный союз — разрывать с ним контракт, недавно продленный до 2022 года.

Тите, казалось, настроивший Бразилию на победный лад, но не сумевший справиться с бельгийцами в четвертьфинале (1:2), несмотря на поражение, получил от Бразильской конфедерации футбола предложение о новом четырехлетнем договоре. Свой ответ специалист пока не дал.

ИСТЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Выступление Египта нельзя назвать провальным, но очевидно, что от команды Эктора Купера ждали более яркого чемпионата мира — первого для африканской страны за 28 лет. Поэтому контракт с аргентинским специалистом, действовавший до конца ЧМ-2018, просто не был продлен — руководить Салахом и компанией будет кто-то другой.

Не стали подписывать новое соглашение и с Оскаром Рамиресом, возглавлявшим бодрую, но не слишком успешную на российских полях Коста-Рику.

Совсем скоро истечет контракт со сборной Уругвая у великого Оскара Табареса — и пока неизвестно, останется ли он на новый срок. Табаресу 71 год, здоровье, к большому сожалению, порой подводит его, поэтому южноамериканцы вполне могут начать подготовку к Кубку Америки-2019 с новым тренером.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Целый ряд специалистов ушли в отставку после вылета с ЧМ-2018, написав заявления «об уходе по собственному желанию». Эрнан Дарио Гомес, подаривший Панаме первое для нее мировое первенство, отправился тренировать Эквадор Кристиана Нобоа. Адам Навалка простился со сборной Польши, а Набиль Маалул оставил команду Туниса и переехал на работу в Катар.

Отдельного упоминания заслуживает уже бывший главный тренер сборной Исландии — Хеймир Халльгримссон. Врач-стоматолог, при котором скандинавская команда с разницей в два года впервые в своей истории выступила на европейском и мировом чемпионатах, причем на ЧЕ-2016 добралась до четвертьфинала, на время решил отойти от футбольных дел.

ВЕЧНАЯ СЛАВА

Здесь все просто — тренеры, подарившие своим странам самые яркие футбольные эмоции этим летом, в большинстве своем продолжат работу, увенчанные лавровым венком. Дидье Дешам, дважды чемпион мира — как игрок и как тренер, — объявил, что не будет поступать, как Эме Жаке, в 1998 году ушедший из сборной Франции после «золота» домашнего ЧМ, а останется и отработает свой контракт — до 2020 года.

Златко Далич, меньше чем за год собравший лучшую сборную Хорватии, которая переплюнула достижение «бронзового» поколения Давора Шукера и Роберта Просинечки на ЧМ-1998, и взяла в России серебряные медали, пока не ответил, останется ли он в сборной.

Но одно ясно точно — если Далич вдруг будет сомневаться, уговаривать его будет вся страна во главе с президентом Колиндой Грабар-Китарович.

Скоро станет известно о продлении соглашения Станислава Черчесова с РФС — скорее всего, тренеру, под руководством которого Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, будет предложен новый договор.

Контракты Гарета Саутгейта и Роберто Мартинеса, разыгравших между собой бронзу ЧМ, со сборными Англии и Бельгии рассчитаны до 2020 года — и оба собираются остаться на своем посту как минимум до этого времени.
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