Тренеры ЧМ-2018: Сампаоли уволили, Тите и Даличу предлагают остаться

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НЕОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ

Начнем с тех, кто провалил турнир. Хорхе Сампаоли не смог вывести Аргентину во второй финал чемпионата мира подряд, еле-еле преодолев групповой этап и остановившись в 1/8 финала в игре против будущих победителей — французов (3:4). Информация о продолжении сотрудничества с ним была опровергнута на днях — Аргентинская ассоциация футбола объявила об отставке Сампаоли. Пока неясно, кто будет готовить Месси к новым подвигам с бело-голубыми.

Личные провалы Хулена Лопетеги, принявшего предложение мадридского «Реала» за несколько дней до старта ЧМ-2018, и президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, решившего уволить за это главного тренера сборной, привели к нервному и скомканному выступлению «Красной фурии», вылетевшей по итогам серии пенальти в 1/8 финала от сборной России. Фернандо Йерро, исполнявший обязанности Лопетеги, оставил должность сразу после поражения — испанскую команду на днях возглавил бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике.

Примечательно, что не все руководители топ-сборных, не оправдавших ожиданий, лишились своего места.

Так, Йоахим Лев, чья команда, защищавшая титул-2014, впервые не смогла выйти даже из группы, не стал подавать в отставку, а Германский футбольный союз — разрывать с ним контракт, недавно продленный до 2022 года.

Тите, казалось, настроивший Бразилию на победный лад, но не сумевший справиться с бельгийцами в четвертьфинале (1:2), несмотря на поражение, получил от Бразильской конфедерации футбола предложение о новом четырехлетнем договоре. Свой ответ специалист пока не дал.

ИСТЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Выступление Египта нельзя назвать провальным, но очевидно, что от команды Эктора Купера ждали более яркого чемпионата мира — первого для африканской страны за 28 лет. Поэтому контракт с аргентинским специалистом, действовавший до конца ЧМ-2018, просто не был продлен — руководить Салахом и компанией будет кто-то другой.

Не стали подписывать новое соглашение и с Оскаром Рамиресом, возглавлявшим бодрую, но не слишком успешную на российских полях Коста-Рику.

Совсем скоро истечет контракт со сборной Уругвая у великого Оскара Табареса — и пока неизвестно, останется ли он на новый срок. Табаресу 71 год, здоровье, к большому сожалению, порой подводит его, поэтому южноамериканцы вполне могут начать подготовку к Кубку Америки-2019 с новым тренером.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Целый ряд специалистов ушли в отставку после вылета с ЧМ-2018, написав заявления «об уходе по собственному желанию». Эрнан Дарио Гомес, подаривший Панаме первое для нее мировое первенство, отправился тренировать Эквадор Кристиана Нобоа. Адам Навалка простился со сборной Польши, а Набиль Маалул оставил команду Туниса и переехал на работу в Катар.

Отдельного упоминания заслуживает уже бывший главный тренер сборной Исландии — Хеймир Халльгримссон. Врач-стоматолог, при котором скандинавская команда с разницей в два года впервые в своей истории выступила на европейском и мировом чемпионатах, причем на ЧЕ-2016 добралась до четвертьфинала, на время решил отойти от футбольных дел.

ВЕЧНАЯ СЛАВА

Здесь все просто — тренеры, подарившие своим странам самые яркие футбольные эмоции этим летом, в большинстве своем продолжат работу, увенчанные лавровым венком. Дидье Дешам, дважды чемпион мира — как игрок и как тренер, — объявил, что не будет поступать, как Эме Жаке, в 1998 году ушедший из сборной Франции после «золота» домашнего ЧМ, а останется и отработает свой контракт — до 2020 года.

Златко Далич, меньше чем за год собравший лучшую сборную Хорватии, которая переплюнула достижение «бронзового» поколения Давора Шукера и Роберта Просинечки на ЧМ-1998, и взяла в России серебряные медали, пока не ответил, останется ли он в сборной.

Но одно ясно точно — если Далич вдруг будет сомневаться, уговаривать его будет вся страна во главе с президентом Колиндой Грабар-Китарович.

Скоро станет известно о продлении соглашения Станислава Черчесова с РФС — скорее всего, тренеру, под руководством которого Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, будет предложен новый договор.

Контракты Гарета Саутгейта и Роберто Мартинеса, разыгравших между собой бронзу ЧМ, со сборными Англии и Бельгии рассчитаны до 2020 года — и оба собираются остаться на своем посту как минимум до этого времени.