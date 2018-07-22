Тренеры ЧМ-2018: Сампаоли уволили, Тите и Даличу предлагают остаться
Чемпионат мира в России — уже история. Скоро его участники начнут очередные отборочные циклы. Ряд команд вступит на этот путь с новыми тренерами. Рассказываем, кто сохранил, а кто потерял работу после турнира.
НЕОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ
Начнем с тех, кто провалил турнир. Хорхе Сампаоли не смог вывести Аргентину во второй финал чемпионата мира подряд,
Личные провалы Хулена Лопетеги, принявшего предложение мадридского «Реала» за несколько дней до старта ЧМ-2018, и президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, решившего уволить за это главного тренера сборной, привели к нервному и скомканному выступлению «Красной фурии», вылетевшей по итогам серии пенальти в 1/8 финала от сборной России. Фернандо Йерро, исполнявший обязанности Лопетеги, оставил должность сразу после поражения — испанскую команду на днях возглавил бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике.
Так, Йоахим Лев, чья команда, защищавшая титул-2014, впервые не смогла выйти даже из группы, не стал подавать в отставку, а Германский футбольный союз — разрывать с ним контракт, недавно продленный до 2022 года.
Тите, казалось, настроивший Бразилию на победный лад, но не сумевший справиться с бельгийцами в четвертьфинале (1:2), несмотря на поражение, получил от Бразильской конфедерации футбола предложение о новом четырехлетнем договоре. Свой ответ специалист пока не дал.
ИСТЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА
Выступление Египта нельзя назвать провальным, но очевидно, что от команды Эктора Купера ждали более яркого чемпионата мира — первого для африканской страны за 28 лет. Поэтому контракт с аргентинским специалистом, действовавший до конца ЧМ-2018, просто не был продлен — руководить Салахом и компанией будет
Не стали подписывать новое соглашение и с Оскаром Рамиресом, возглавлявшим бодрую, но не слишком успешную на российских полях
Совсем скоро истечет контракт со сборной Уругвая у великого Оскара Табареса — и пока неизвестно, останется ли он на новый срок. Табаресу 71 год, здоровье, к большому сожалению, порой подводит его, поэтому южноамериканцы вполне могут начать подготовку к Кубку Америки-2019 с новым тренером.
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Целый ряд специалистов ушли в отставку после вылета с ЧМ-2018, написав заявления «об уходе по собственному желанию». Эрнан Дарио Гомес, подаривший Панаме первое для нее мировое первенство, отправился тренировать Эквадор Кристиана Нобоа. Адам Навалка простился со сборной Польши, а Набиль Маалул оставил команду Туниса и переехал на работу в Катар.
Отдельного упоминания заслуживает уже бывший главный тренер сборной Исландии — Хеймир Халльгримссон.
ВЕЧНАЯ СЛАВА
Здесь все просто — тренеры, подарившие своим странам самые яркие футбольные эмоции этим летом, в большинстве своем продолжат работу, увенчанные лавровым венком. Дидье Дешам, дважды чемпион мира — как игрок и как тренер, — объявил, что не будет поступать, как Эме Жаке, в 1998 году ушедший из сборной Франции после «золота» домашнего ЧМ, а останется и отработает свой контракт — до 2020 года.
Но одно ясно точно — если Далич вдруг будет сомневаться, уговаривать его будет вся страна во главе с президентом Колиндой
Скоро станет известно о продлении соглашения Станислава Черчесова с РФС — скорее всего, тренеру, под руководством которого Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, будет предложен новый договор.
Контракты Гарета Саутгейта и Роберто Мартинеса, разыгравших между собой бронзу ЧМ, со сборными Англии и Бельгии рассчитаны до 2020 года — и оба собираются остаться на своем посту как минимум до этого времени.
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