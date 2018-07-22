Власти Нижегородской области готовы вести переговоры о переименовании стадиона ЧМ-2018

Стадион «Нижний Новгород», который принял шесть матчей чемпионата мира — 2018, является домашней ареной одноименной команды, выступающей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее было объявлено о грядущем переименовании «Волгоград-Арены» в стадион «Победа».

«Переименование стадиона мы пока не планируем. У нас и клуб называется “Нижний Новгород”, и стадион Нижний Новгород, и играем мы в городе Нижний Новгород. Мы считаем, что вектор названия выбран правильно. В дальнейшем, если будет интерес от крупных корпораций, которые планируют совместно со стадионом позиционировать свой бренд, мы готовы к таким переговорам», — рассказал Сватковский.

Стадион «Нижний Новгород» вмещает 45 тысяч зрителей.