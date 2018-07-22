ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории. Теперь и официально

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34181648/
22 июля 2018, 21:06 | Sport24

ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории. Теперь и официально

Британские статистики все посчитали.

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© AFP 2018
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ЧМ-2018 в России прошел шикарно — и по организации, и по атмосфере, и, собственно, по уровню футбола. Это мы с вами давно знаем. Но насладиться такой приятной формулировкой никогда не поздно.

Как и узнать, что даже… англичане в восторге от ЧМ-18. Те самые англичане, что запугивали своих болельщиков «страшной и жестокой Россией». А теперь вот хвалят. OptaSports — крупнейшая компания по футбольной статистике, базируется в Лондоне. Ее данными пользуются профессиональные клубы, а профессиональные журналисты обожают твиттер Opta — там всегда куча интересной статистики.

Вот например: вы знали, что Александр Головин — единственный в мире футболист, забивший в сезоне-2017/18 гол со штрафного и на ЧМ, и в еврокубках? Opta и это раскопала.

Так вот, ребята из Opta все посчитали и пришли к приятному для нас выводу: ЧМ-2018 — самый крутой в истории. Ну, это тоже не новость, но такое признание от статистиков — очень крутой успех.

Ведущий сотрудник компании Александр Дункан специально для BBC рассказал, почему в Opta пришли к такому выводу. Специалистов впечатлили несколько вещей:

1) Количество победных голов, забитых после 89-й минуты. Показатель драматичности матчей. Их на ЧМ было аж 9 — это больше, чем… на последних пяти чемпионатах мира в сумме! Ничего себе.

2) Много сенсационных результатов. Особенно выделяется провал Германии — ну, было бы странно, не порадуй это англичан. Так или иначе, вылет действующего чемпиона мира — всегда плюс интриги турнира.

3) Голы со стандартных положений. Может, кому-то этот тренд кажется скучным, зато чемпионат мира в России получился уникальным в еще одном смысле. Аж 43 процента голов на ЧМ-18 было забито после розыгрыша стандартов.

4) Система VAR. Тут все очевидно: именно в России впервые были использована это инновация. Притом использована крайне активно — судьи часто засчитывали гол или, например, принимали решение о (не)назначении пенальти как раз после «просмотра телевизора».

5) Только один матч ЧМ закончился нулевой ничьей. Лучший результат аж с 1954 года — когда, разумеется, забивать вообще было намного проще. Лишь Франция и Дания на ЧМ-18 выдали скучнейший матч и не забили голов. Во всех остальных встречах зрители в России видели голевое шоу.

© Ньюстюб
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