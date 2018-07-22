ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории. Теперь и официально

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ЧМ-2018 в России прошел шикарно — и по организации, и по атмосфере, и, собственно, по уровню футбола. Это мы с вами давно знаем. Но насладиться такой приятной формулировкой никогда не поздно.

Как и узнать, что даже… англичане в восторге от ЧМ-18. Те самые англичане, что запугивали своих болельщиков «страшной и жестокой Россией». А теперь вот хвалят. OptaSports — крупнейшая компания по футбольной статистике, базируется в Лондоне. Ее данными пользуются профессиональные клубы, а профессиональные журналисты обожают твиттер Opta — там всегда куча интересной статистики.

Вот например: вы знали, что Александр Головин — единственный в мире футболист, забивший в сезоне-2017/18 гол со штрафного и на ЧМ, и в еврокубках? Opta и это раскопала.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">2 - Aleksandr Golovin was the only player in 2017/18 to score a direct free-kick in both the World Cup and a major European competition (v Arsenal in the Europa League). Finesse. <a href="https://t.co/zotkBF0gJg">pic.twitter.com/zotkBF0gJg</a></p>— OptaJoe (@OptaJoe) <a href="https://twitter.com/OptaJoe/status/1019214439223046144?ref_src=twsrc%5Etfw">17 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Так вот, ребята из Opta все посчитали и пришли к приятному для нас выводу: ЧМ-2018 — самый крутой в истории. Ну, это тоже не новость, но такое признание от статистиков — очень крутой успех.

Ведущий сотрудник компании Александр Дункан специально для BBC рассказал, почему в Opta пришли к такому выводу. Специалистов впечатлили несколько вещей:

1) Количество победных голов, забитых после 89-й минуты. Показатель драматичности матчей. Их на ЧМ было аж 9 — это больше, чем… на последних пяти чемпионатах мира в сумме! Ничего себе.

2) Много сенсационных результатов. Особенно выделяется провал Германии — ну, было бы странно, не порадуй это англичан. Так или иначе, вылет действующего чемпиона мира — всегда плюс интриги турнира.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlK62oMh1l0/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlK62oMh1l0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">2 days to go: Dreaming Big ! ???? #Croatia #WorldCup #WorldCupFinal #France #Moscow</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fifaworldcup/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FIFA World Cup</a> (@fifaworldcup) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-13T11:44:30+00:00">13 Июл 2018 в 4:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

3) Голы со стандартных положений. Может, кому-то этот тренд кажется скучным, зато чемпионат мира в России получился уникальным в еще одном смысле. Аж 43 процента голов на ЧМ-18 было забито после розыгрыша стандартов.

4) Система VAR. Тут все очевидно: именно в России впервые были использована это инновация. Притом использована крайне активно — судьи часто засчитывали гол или, например, принимали решение о (не)назначении пенальти как раз после «просмотра телевизора».

5) Только один матч ЧМ закончился нулевой ничьей. Лучший результат аж с 1954 года — когда, разумеется, забивать вообще было намного проще. Лишь Франция и Дания на ЧМ-18 выдали скучнейший матч и не забили голов. Во всех остальных встречах зрители в России видели голевое шоу.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlRLDRxFDbq/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlRLDRxFDbq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">That moment! ? ? BRAVO, @equipedefrance ?? #WorldCupFinal #WorldCup #France #Russia #Moscow #fiersdetrebleus</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fifaworldcup/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FIFA World Cup</a> (@fifaworldcup) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-15T22:05:00+00:00">15 Июл 2018 в 3:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>