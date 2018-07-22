ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории. Теперь и официально
Британские статистики все посчитали.
ЧМ-2018 в России прошел шикарно — и по организации, и по атмосфере, и, собственно, по уровню футбола. Это мы с вами давно знаем. Но насладиться такой приятной формулировкой никогда не поздно.
Как и узнать, что даже… англичане в восторге от ЧМ-18. Те самые англичане, что запугивали своих болельщиков «страшной и жестокой Россией». А теперь вот хвалят. OptaSports — крупнейшая компания по футбольной статистике, базируется в Лондоне. Ее данными пользуются профессиональные клубы, а профессиональные журналисты обожают твиттер Opta — там всегда куча интересной статистики.
Вот например: вы знали, что Александр Головин — единственный в мире футболист, забивший в сезоне-2017/18 гол со штрафного и на ЧМ, и в еврокубках? Opta и это раскопала.
Так вот, ребята из Opta все посчитали и пришли к приятному для нас выводу: ЧМ-2018 — самый крутой в истории. Ну, это тоже не новость, но такое признание от статистиков — очень крутой успех.
Ведущий сотрудник компании Александр Дункан специально для BBC рассказал, почему в Opta пришли к такому выводу. Специалистов впечатлили несколько вещей:
1) Количество победных голов, забитых после 89-й минуты. Показатель драматичности матчей. Их на ЧМ было аж 9 — это больше, чем… на последних пяти чемпионатах мира в сумме! Ничего себе.
2) Много сенсационных результатов. Особенно выделяется провал Германии — ну, было бы странно, не порадуй это англичан. Так или иначе, вылет действующего чемпиона мира — всегда плюс интриги турнира.
3) Голы со стандартных положений. Может,
4) Система VAR. Тут все очевидно: именно в России впервые были использована это инновация. Притом использована крайне активно — судьи часто засчитывали гол или, например, принимали решение о (не)назначении пенальти как раз после «просмотра телевизора».
5) Только один матч ЧМ закончился нулевой ничьей. Лучший результат аж с 1954 года — когда, разумеется, забивать вообще было намного проще. Лишь Франция и Дания на ЧМ-18 выдали скучнейший матч и не забили голов. Во всех остальных встречах зрители в России видели голевое шоу.
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