Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии

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«Отношение со стороны DFB и многих других вынудили меня перестать хотеть носить футболку сборной Германии. Я чувствую себя ненужным. Думаю, то, чего я добился с командой с 2009 года, было забыто. Люди, которые проявляли расизм в прошлом, не должны работать в одной из самых больших футбольных федераций, под крыло которой так много игроков из семей с несколькими культурами.

С тяжестью на сердце и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я принял решение больше не играть за сборную Германии, так как ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес, — написал Озил в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">III / III <a href="https://t.co/c8aTzYOhWU">pic.twitter.com/c8aTzYOhWU</a></p>— Mesut Özil (@MesutOzil1088) <a href="https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1021093637411700741?ref_src=twsrc%5Etfw">22 июля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Озил выступал за национальную команду с 2009 года. 29-летний футболист провёл 92 матча за сборную Германии, в которых забил 23 гола.