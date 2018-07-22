Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде.
«Отношение со стороны DFB и многих других вынудили меня перестать хотеть носить футболку сборной Германии. Я чувствую себя ненужным. Думаю, то, чего я добился с командой с 2009 года, было забыто. Люди, которые проявляли расизм в прошлом, не должны работать в одной из самых больших футбольных федераций, под крыло которой так много игроков из семей с несколькими культурами.
С тяжестью на сердце и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я принял решение больше не играть за сборную Германии, так как ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес, — написал Озил в «Твиттере».
Озил выступал за национальную команду с 2009 года. 29-летний футболист провёл 92 матча за сборную Германии, в которых забил 23 гола.
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