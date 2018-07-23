Есть ли жизнь после ЧМ? 7 вещей, которые мы ждем от сезона-2018/19

Чемпионат мира по футболу 2018 Россия, 14 июня — 15 июля
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2022
тв
Группа A
14.06 завершен Россия 5
Саудовская Аравия 0
тв
Группа A
15.06 завершен Египет 0
Уругвай 1
тв
Группа B
15.06 завершен Марокко 0
Иран 1
тв
Группа B
15.06 завершен Португалия 3
Испания 3
тв
Группа C
16.06 завершен Франция 2
Австралия 1
тв
Группа D
16.06 завершен Аргентина 1
Исландия 1
тв
Группа C
16.06 завершен Перу 0
Дания 1
тв
Группа D
16.06 завершен Хорватия 2
Нигерия 0
тв
Группа E
17.06 завершен Коста-Рика 0
Сербия 1
тв
Группа F
17.06 завершен Германия 0
Мексика 1
тв
Группа E
17.06 завершен Бразилия 1
Швейцария 1
тв
Группа F
18.06 завершен Швеция 1
Южная Корея 0
тв
Группа G
18.06 завершен Бельгия 3
Панама 0
тв
Группа G
18.06 завершен Тунис 1
Англия 2
тв
Группа H
19.06 завершен Колумбия 1
Япония 2
тв
Группа H
19.06 завершен Польша 1
Сенегал 2
тв
Группа A
19.06 завершен Россия 3
Египет 1
тв
Группа B
20.06 завершен Португалия 1
Марокко 0
тв
Группа A
20.06 завершен Уругвай 1
Саудовская Аравия 0
тв
Группа B
20.06 завершен Иран 0
Испания 1
тв
Группа C
21.06 завершен Дания 1
Австралия 1
тв
Группа C
21.06 завершен Франция 1
Перу 0
тв
Группа D
21.06 завершен Аргентина 0
Хорватия 3
тв
Группа E
22.06 завершен Бразилия 2
Коста-Рика 0
тв
Группа D
22.06 завершен Нигерия 2
Исландия 0
тв
Группа E
22.06 завершен Сербия 1
Швейцария 2
тв
Группа G
23.06 завершен Бельгия 5
Тунис 2
тв
Группа F
23.06 завершен Южная Корея 1
Мексика 2
тв
Группа F
23.06 завершен Германия 2
Швеция 1
тв
Группа G
24.06 завершен Англия 6
Панама 1
тв
Группа H
24.06 завершен Япония 2
Сенегал 2
тв
Группа H
24.06 завершен Польша 0
Колумбия 3
тв
Группа A
25.06 завершен Уругвай 3
Россия 0
тв
Группа A
25.06 завершен Саудовская Аравия 2
Египет 1
тв
Группа B
25.06 завершен Иран 1
Португалия 1
тв
Группа B
25.06 завершен Испания 2
Марокко 2
тв
Группа C
26.06 завершен Дания 0
Франция 0
тв
Группа C
26.06 завершен Австралия 0
Перу 2
тв
Группа D
26.06 завершен Нигерия 1
Аргентина 2
тв
Группа D
26.06 завершен Исландия 1
Хорватия 2
тв
Группа F
27.06 завершен Южная Корея 2
Германия 0
тв
Группа F
27.06 завершен Мексика 0
Швеция 3
тв
Группа E
27.06 завершен Сербия 0
Бразилия 2
тв
Группа E
27.06 завершен Швейцария 2
Коста-Рика 2
тв
Группа H
28.06 завершен Япония 0
Польша 1
тв
Группа H
28.06 завершен Сенегал 0
Колумбия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Англия 0
Бельгия 1
тв
Группа G
28.06 завершен Панама 1
Тунис 2
тв
1/8 финала
30.06 завершен Франция 4
Аргентина 3
тв
1/8 финала
30.06 завершен Уругвай 2
Португалия 1
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Испания 1 (3)
Россия 1 (4)
тв
1/8 финала
1.07 завершен
Пен. 		Хорватия 1 (3)
Дания 1 (2)
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бразилия 2
Мексика 0
тв
1/8 финала
2.07 завершен Бельгия 3
Япония 2
тв
1/8 финала
3.07 завершен Швеция 1
Швейцария 0
тв
1/8 финала
3.07 завершен
Пен. 		Колумбия 1 (3)
Англия 1 (4)
тв
1/4 финала
6.07 завершен Уругвай 0
Франция 2
тв
1/4 финала
6.07 завершен Бразилия 1
Бельгия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен Швеция 0
Англия 2
тв
1/4 финала
7.07 завершен
Пен. 		Россия 2 (3)
Хорватия 2 (4)
тв
1/2 финала
10.07 завершен Франция 1
Бельгия 0
тв
1/2 финала
11.07 завершен
ДВ 		Хорватия 2
Англия 1
тв
Матч за 3-е место
14.07 завершен Бельгия 2
Англия 0
тв
Финал
15.07 завершен Франция 4
Хорватия 2
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https://sportmail.ru/football2018/news/34184735/
23 июля 2018, 10:05 | Спорт-Экспресс

Есть ли жизнь после ЧМ? 7 вещей, которые мы ждем от сезона-2018/19

Многим будет не так просто переключиться с чемпионата мира на внутрироссийский футбол. Но некоторые интриги помогут сделать это быстрее и безболезненнее.

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«ЛОКО» В НОВОМ СТАТУСЕ

Не на дурачка, но на новенького. Именно так «Локомотив» стал в прошлом сезоне чемпионом. Никто не ждал, а он взял и выстрелил при травмированных Гильерме и Чорлуке, при непонятках в отношениях тренера с руководством, с фантастически помолодевшим вмиг Фарфаном. Теперь все будет иначе. Отношение к «Локо» будет у всех другим с первого тура. И очень интересно, как красно-зеленые с этими переменами справятся. Важно, что состав у них пока остается чуть ли не на 100 процентов прежний. А пресловутый синдром второго сезона никто не отменял.

НОВАЯ ЗАЩИТА ЦСКА. И НЕ ТОЛЬКО

Рано или поздно это должно было случиться. Хотя порой уже казалось, что песня Игнашевича и братьев Березуцких будет длиться вечно. Но нет. Вся святая для ЦСКА троица разом объявила о завершении карьеры. Акинфеев — человек со стальными нервами, но сейчас даже он наверняка переживает, ведь оборона красно-синих обновляется практически полностью. Васин после травмы, Чернов, Магнуссон, Бекао… Как они себя проявят — загадка. А если учесть, что в центре поля теперь нет Вернблума, Натхо, может уйти Головин, а в нападении нет Мусы, то выходит, что ЦСКА теперь вообще другой.

ТРЕТИЙ ЗАХОД КАРРЕРЫ

Первый сезон Карреры в России получился сказочным. Вопреки всему он привел «Спартак» к золоту, выиграл Суперкубок. Стал героем красно-белого культа. Второй год выдался в разы сложнее. Нагрузка в еврокубках, травмы, «терки» в тренерском штабе, вылившиеся в итоге в расставание сначала с Пилипчуком, а затем и остальными помощниками. И третье место, которому в «Спартаке» исторически не имеют права радоваться. Теперь Каррера начинает все заново. И главная интрига, на какой сезон будет похож этот заход: на счастливый первый или неспокойный второй?

СМОЛОВ ПОСЛЕ ДРАМЫ

Нападающий «Краснодара» получил этим летом мощную репутационную пробоину. Лучший бомбардир последних сезонов был главной надеждой в составе безнадежной, по мнению многих, сборной, но на деле все вышло наоборот: сборная прыгнула выше головы, а форвард ни разу не забил с игры и не забил пенальти в решающей серии. Еще недавно писали об интересе к Смолову «Реала», а теперь… Найдет ли Федор в себе силы и мотивацию снова феерить за старый клуб? Или пора сменить обстановку?

БОЛЬШОЙ ДЕБЮТ СЕМАКА

Прошлый сезон получился для «Зенита» тотально провальным. Манчини оставил после себя не выжженную землю, конечно, но приличный беспорядок. И до того разочаровал руководство, что впервые за много лет в Петербурге делают ставку на российского тренера. Уже одно это очень интересно. А ведь у Семака в распоряжении столько игроков, что итоговый вариант его «Зенита» нам только предстоит увидеть. Тут не до покупок — разобраться бы с теми, кто есть. Уже сейчас многое удивляет. Например, капитанская повязка у Анюкова. Говорит ли это о том, что Семак решил делать ставку на своих? Или только поначалу на них опирается?

ВЗЛЕТИТ ЛИ БЕРДЫЕВ

Пятерку фаворитов мы перечислили. Есть гранды, и есть остальные. Сумеет ли кто-нибудь вклиниться в топовую группу? Есть «Ростов» Карпина с обилием скандинавов. Есть «Уфа», вдохновленная предстоящим дебютом в лиге Европы. Есть вечно мечтающее о возрождении традиций «Динамо». А еще есть «Рубин». В Казани не до конца еще разобрались с печальным финансовым наследием прежнего руководства, но если сделать это удастся, то выстрелить может именно «Рубин». Ведь тренер у него один из лучших.

ЭФФЕКТ ЧМ — КАКИМ ОН БУДЕТ?

Если же говорить о восприятии турнира в целом, то не терпится прочувствовать, изменится ли атмосфера на стадионах благодаря прошедшему чемпионату мира. Понятно, что иностранные фанаты, задававшие тон, уехали. Понятно, что пиво на аренах снова запрещено (хотя Президент пообещал подумать на эту тему). И тем не менее есть надежда, что отношение к футболу как к празднику сохранится. Или это иллюзия?
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