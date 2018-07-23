Есть ли жизнь после ЧМ? 7 вещей, которые мы ждем от сезона-2018/19
Многим будет не так просто переключиться с чемпионата мира на внутрироссийский футбол. Но некоторые интриги помогут сделать это быстрее и безболезненнее.
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«ЛОКО» В НОВОМ СТАТУСЕ
Не на дурачка, но на новенького. Именно так «Локомотив» стал в прошлом сезоне чемпионом. Никто не ждал, а он взял и выстрелил при травмированных Гильерме и Чорлуке, при непонятках в отношениях тренера с руководством, с фантастически помолодевшим вмиг Фарфаном. Теперь все будет иначе. Отношение к «Локо» будет у всех другим с первого тура. И очень интересно, как
НОВАЯ ЗАЩИТА ЦСКА. И НЕ ТОЛЬКО
Рано или поздно это должно было случиться. Хотя порой уже казалось, что песня Игнашевича и братьев Березуцких будет длиться вечно. Но нет. Вся святая для ЦСКА троица разом объявила о завершении карьеры. Акинфеев — человек со стальными нервами, но сейчас даже он наверняка переживает, ведь оборона
ТРЕТИЙ ЗАХОД КАРРЕРЫ
Первый сезон Карреры в России получился сказочным. Вопреки всему он привел «Спартак» к золоту, выиграл Суперкубок. Стал героем
СМОЛОВ ПОСЛЕ ДРАМЫ
Нападающий «Краснодара» получил этим летом мощную репутационную пробоину. Лучший бомбардир последних сезонов был главной надеждой в составе безнадежной, по мнению многих, сборной, но на деле все вышло наоборот: сборная прыгнула выше головы, а форвард ни разу не забил с игры и не забил пенальти в решающей серии. Еще недавно писали об интересе к Смолову «Реала», а теперь… Найдет ли Федор в себе силы и мотивацию снова феерить за старый клуб? Или пора сменить обстановку?
БОЛЬШОЙ ДЕБЮТ СЕМАКА
Прошлый сезон получился для «Зенита» тотально провальным. Манчини оставил после себя не выжженную землю, конечно, но приличный беспорядок. И до того разочаровал руководство, что впервые за много лет в Петербурге делают ставку на российского тренера. Уже одно это очень интересно. А ведь у Семака в распоряжении столько игроков, что итоговый вариант его «Зенита» нам только предстоит увидеть. Тут не до покупок — разобраться бы с теми, кто есть. Уже сейчас многое удивляет. Например, капитанская повязка у Анюкова. Говорит ли это о том, что Семак решил делать ставку на своих? Или только поначалу на них опирается?
ВЗЛЕТИТ ЛИ БЕРДЫЕВ
Пятерку фаворитов мы перечислили. Есть гранды, и есть остальные. Сумеет ли
ЭФФЕКТ ЧМ — КАКИМ ОН БУДЕТ?
Если же говорить о восприятии турнира в целом, то не терпится прочувствовать, изменится ли атмосфера на стадионах благодаря прошедшему чемпионату мира. Понятно, что иностранные фанаты, задававшие тон, уехали. Понятно, что пиво на аренах снова запрещено (хотя Президент пообещал подумать на эту тему). И тем не менее есть надежда, что отношение к футболу как к празднику сохранится. Или это иллюзия?
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