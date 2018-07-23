Есть ли жизнь после ЧМ? 7 вещей, которые мы ждем от сезона-2018/19

«ЛОКО» В НОВОМ СТАТУСЕ

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlYqCn8gwAE/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:44.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlYqCn8gwAE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Работаем вместе. И отдыхаем тоже вместе! #СамыйЛучшийКоллектив #СпокойнойНочи</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fclokomotiv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> «Локомотив» – ЧЕМПИОН!</a> (@fclokomotiv) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-18T19:46:58+00:00">Jul 18, 2018 at 12:46pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не на дурачка, но на новенького. Именно так «Локомотив» стал в прошлом сезоне чемпионом. Никто не ждал, а он взял и выстрелил при травмированных Гильерме и Чорлуке, при непонятках в отношениях тренера с руководством, с фантастически помолодевшим вмиг Фарфаном. Теперь все будет иначе. Отношение к «Локо» будет у всех другим с первого тура. И очень интересно, как красно-зеленые с этими переменами справятся. Важно, что состав у них пока остается чуть ли не на 100 процентов прежний. А пресловутый синдром второго сезона никто не отменял.

НОВАЯ ЗАЩИТА ЦСКА. И НЕ ТОЛЬКО

Рано или поздно это должно было случиться. Хотя порой уже казалось, что песня Игнашевича и братьев Березуцких будет длиться вечно. Но нет. Вся святая для ЦСКА троица разом объявила о завершении карьеры. Акинфеев — человек со стальными нервами, но сейчас даже он наверняка переживает, ведь оборона красно-синих обновляется практически полностью. Васин после травмы, Чернов, Магнуссон, Бекао… Как они себя проявят — загадка. А если учесть, что в центре поля теперь нет Вернблума, Натхо, может уйти Головин, а в нападении нет Мусы, то выходит, что ЦСКА теперь вообще другой.

ТРЕТИЙ ЗАХОД КАРРЕРЫ

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlgJJpPn6X0/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlgJJpPn6X0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank"> Фотографии первого тайма матча «Спартак» – «Ашдод» ⠀ К сожалению, к 70-й минуте уступаем в счете после автогола Артема Мамина. — #Day16 #краснобелыевавстрии?? #спартак #spartak #спартакмосква #spartakmoscow #краснобелыйсбор #краснобелые #СпартакАшдод - 0:1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-21T17:33:29+00:00">Jul 21, 2018 at 10:33am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первый сезон Карреры в России получился сказочным. Вопреки всему он привел «Спартак» к золоту, выиграл Суперкубок. Стал героем красно-белого культа. Второй год выдался в разы сложнее. Нагрузка в еврокубках, травмы, «терки» в тренерском штабе, вылившиеся в итоге в расставание сначала с Пилипчуком, а затем и остальными помощниками. И третье место, которому в «Спартаке» исторически не имеют права радоваться. Теперь Каррера начинает все заново. И главная интрига, на какой сезон будет похож этот заход: на счастливый первый или неспокойный второй?

СМОЛОВ ПОСЛЕ ДРАМЫ

Нападающий «Краснодара» получил этим летом мощную репутационную пробоину. Лучший бомбардир последних сезонов был главной надеждой в составе безнадежной, по мнению многих, сборной, но на деле все вышло наоборот: сборная прыгнула выше головы, а форвард ни разу не забил с игры и не забил пенальти в решающей серии. Еще недавно писали об интересе к Смолову «Реала», а теперь… Найдет ли Федор в себе силы и мотивацию снова феерить за старый клуб? Или пора сменить обстановку?

БОЛЬШОЙ ДЕБЮТ СЕМАКА

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk-JjkQFP4R/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bk-JjkQFP4R/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Тренировка перед матчем #ЗенитДинамо #ГазпромТренировочныеСборы // Zenit training before the friendly match against Dynamo #ZenitDynamo #GazpromTrainingCamp</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/zenit_spb/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> zenit_spb</a> (@zenit_spb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-08T12:42:51+00:00">Jul 8, 2018 at 5:42am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>T. </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Прошлый сезон получился для «Зенита» тотально провальным. Манчини оставил после себя не выжженную землю, конечно, но приличный беспорядок. И до того разочаровал руководство, что впервые за много лет в Петербурге делают ставку на российского тренера. Уже одно это очень интересно. А ведь у Семака в распоряжении столько игроков, что итоговый вариант его «Зенита» нам только предстоит увидеть. Тут не до покупок — разобраться бы с теми, кто есть. Уже сейчас многое удивляет. Например, капитанская повязка у Анюкова. Говорит ли это о том, что Семак решил делать ставку на своих? Или только поначалу на них опирается?

ВЗЛЕТИТ ЛИ БЕРДЫЕВ

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkkJevYnZD9/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkkJevYnZD9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank"> Чико Флорес – о переходе в «Рубин»: ⠀ ⠀ «Я доволен и счастлив присоединиться к семье казанского «Рубина». Я приехал сюда полным оптимизма, потому что знаю, что клуб сделал многое, чтобы меня подписать. У меня была возможность поговорить с тренером. Он мне рассказал о том, что от меня хочет, о том, как видит игру команды. Со своей стороны я сказал ему, чтобы он не переживал. Я постараюсь продемонстрировать максимальный профессионализм, использовать свой опыт и помочь команде и тренеру в достижении высоких целей, чтобы «Рубин» поднялся максимально высоко»</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcrk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Rubin Kazan</a> (@fcrk) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-28T10:21:56+00:00">Jun 28, 2018 at 3:21am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пятерку фаворитов мы перечислили. Есть гранды, и есть остальные. Сумеет ли кто-нибудь вклиниться в топовую группу? Есть «Ростов» Карпина с обилием скандинавов. Есть «Уфа», вдохновленная предстоящим дебютом в лиге Европы. Есть вечно мечтающее о возрождении традиций «Динамо». А еще есть «Рубин». В Казани не до конца еще разобрались с печальным финансовым наследием прежнего руководства, но если сделать это удастся, то выстрелить может именно «Рубин». Ведь тренер у него один из лучших.

ЭФФЕКТ ЧМ — КАКИМ ОН БУДЕТ?

Если же говорить о восприятии турнира в целом, то не терпится прочувствовать, изменится ли атмосфера на стадионах благодаря прошедшему чемпионату мира. Понятно, что иностранные фанаты, задававшие тон, уехали. Понятно, что пиво на аренах снова запрещено (хотя Президент пообещал подумать на эту тему). И тем не менее есть надежда, что отношение к футболу как к празднику сохранится. Или это иллюзия?