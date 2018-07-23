Дзюба: После того как на ЧМ-2018 всё закончилось, нам было больно и тяжело

«После того как всё закончилось, нам было больно и тяжело. Не сразу удалось отойти, потому что мы хотели большего. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и он действительно пришёл, ведь полуфинал был совсем рядом. По прошествии некоторого времени я пришёл к выводу: главной нашей победой стало то, что вся страна объединилась, испытала массовую гордость за себя и всех нас. Люди болели, переживали, и благодаря этому, на кураже, нам удалось сравнять счёт в матче с Хорватией.

Я сейчас испытываю огромное удовольствие, когда узнают бабушки; дети стали играть во дворах не в Криштиану Роналду и Месси, а в футболистов сборной России. Это самое потрясающее, что только может быть. Когда выезжал в Петербург на «Сапсане» и стоял возле поезда, ко мне подошёл мальчик, крепко обнял за ногу и, не отпуская минут пять, рассказывал взахлёб, что начал заниматься футболом, что он будет стараться и в будущем станет игроком сборной России. Честно говоря, чуть опять не прослезился.