Сегодня стартует самый необычный чемпионат Европы по футболу в истории

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Дания
00
2
Финляндия
00
3
Бельгия
00
4
Россия
00
Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
10 июня, источник: Sportmail.ru

Сегодня стартует самый необычный чемпионат Европы по футболу в истории

Турнир был перенесен с прошлого, 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Этот турнир станет самым необычным в истории континентальных первенств. Во-первых, впервые матчи пройдут сразу в 11 городах в 11 странах, а во-вторых, чемпионат должен был состояться еще прошлым летом, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Игры первенства примут Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Севилья, Лондон, Глазго, Мюнхен, Рим и Амстердам.

Сборная России выступит в группе B, где сыграет с командами Дании, Финляндии и Бельгии. Игры против сборных Бельгии и Финляндии подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге, матч против Дании состоится в Копенгагене.

В матче открытия 11 июня сборная Италии сыграет с командой Турции.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля в Лондоне.

Ознакомиться с полным расписанием турнира вы можете здесь.

Спорт Mail.ru собрал спецпроект, посвященный чемпионату Европы, где вы можете следить за онлайн-трансляциями, самыми актуальными новостями и всеми важными событиями чемпионата.

Главные темы
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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