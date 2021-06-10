Сегодня стартует самый необычный чемпионат Европы по футболу в истории

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Этот турнир станет самым необычным в истории континентальных первенств. Во-первых, впервые матчи пройдут сразу в 11 городах в 11 странах, а во-вторых, чемпионат должен был состояться еще прошлым летом, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Игры первенства примут Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Севилья, Лондон, Глазго, Мюнхен, Рим и Амстердам.

Сборная России выступит в группе B, где сыграет с командами Дании, Финляндии и Бельгии. Игры против сборных Бельгии и Финляндии подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге, матч против Дании состоится в Копенгагене.

В матче открытия 11 июня сборная Италии сыграет с командой Турции.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля в Лондоне.

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