Сегодня стартует самый необычный чемпионат Европы по футболу в истории
Турнир был перенесен с прошлого, 2020 года.
Турнир был перенесен с прошлого, 2020 года.
11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Этот турнир станет самым необычным в истории континентальных первенств.
Игры первенства примут
Сборная России выступит в группе B, где сыграет с командами Дании, Финляндии и Бельгии. Игры против сборных Бельгии и Финляндии подопечные Станислава Черчесова проведут в
В матче открытия 11 июня сборная Италии сыграет с командой Турции.
Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля в Лондоне.
Ознакомиться с полным расписанием турнира вы можете здесь.
Спорт Mail.ru собрал спецпроект, посвященный чемпионату Европы, где вы можете следить за