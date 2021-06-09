Болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
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1/2 финала
7.07Не началсяW48
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Группа B
1
Дания
00
2
Финляндия
00
3
Бельгия
00
4
Россия
00
Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
10:03 (мск), источник: Известия

Болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро-2020

В преддверии чемпионата Европы по футболу, который стартует в Санкт-Петербурге 11 июня, в Сети появилось больше 100 мошеннических ресурсов, предлагающих купить билеты на матчи, сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

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Злоумышленники просят по 15−400 тыс. рублей за билет, хотя УЕФА продает их не дороже €185 (около 16 тыс. рублей).

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным Infosecurity, в интернете с начала года зарегистрировано более 130 мошеннических сайтов, предлагающих купить билеты на матчи Евро-2020. При этом из них как минимум 12 фейковых русскоязычных сайтов.

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Отмечается, что порталы зарегистрированы недавно, у них простая верстка, а в текстах есть грамматические ошибки. При этом ресурсы призывают срочно покупать билеты и на них нет формы обратной связи.

В свою очередь, Bi.Zone с января 2021 года обнаружила по меньшей мере 144 потенциально мошеннических сайта, посвященных Евро-2020. По словам директора блока экспертных сервисов компании Евгения Волошина, наибольшее число регистраций подобных ресурсов пришлось на май.

По официальной информации, их можно приобрести лишь на сайте УЕФА после регистрации, однако на деле билеты можно купить и у реселлеров. Поэтому довольно сложно разобраться, какой сайт на самом деле продает билеты, пояснил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

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Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
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