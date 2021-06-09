Тренер сборной Украины оценил соперников в группе и назвал задачу на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Дания
00
2
Финляндия
00
3
Бельгия
00
4
Россия
00
Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Украины оценил соперников в группе и назвал задачу на Евро-2020

Команда сыграет в квартете С.

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Источник: AP 2021

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко охарактеризовал соперников по группе и обозначил задачу, которая стоит перед его командой на чемпионате Европы-2020.

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Команда
Украина

— Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии (в квалификации ЧМ-2022). Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру, — цитирует Шевченко Terrikon.com со ссылкой на сайт УЕФА.

Напомним, что Украина является соперником сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2022. Команды сыграли вничью (1:1) в Киеве в рамках третьего тура группового этапа. Следующий матч они проведут 1 сентября в Казахстане.

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Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
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Бельгия
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