Бывший игрок «Динамо» связал популярность Дзюбы в Австралии с «известными видео»

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По словам игрока, в стране многие знают российского форварда благодаря его игре на чемпионате мира-2018, а также публикации «известных видео».

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Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

Австралиец также добавил, что играть против Дзюбы очень сложно.

Уилкшир не уточнил, о каких видео идет речь. За последний год два ролика с участием Дзюбы стали резонансными. В ноябре 2020-го в сети оказалась видеозапись с мастурбирующим футболистом. Тремя месяцами ранее форвард сымитировал половой акт в раздевалке с одноклубником по «Зениту» Сердаром Азмуном. Ролик также был опубликован в соцсетях.