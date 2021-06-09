Футболисты Кудряшов и Самошников продолжают тренироваться по индивидуальной программе

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Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске, 10 июня сборная вылетит в Санкт-Петербург.

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Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

Кудряшов получил травму 5 июня на разминке перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии (1:0). У защитника было диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра. Самошников из-за повреждения пропустил товарищеские встречи с командами Польши (1:1) и Болгарии.

Тренерский штаб сборной России 2 июня утвердил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы. С командой продолжают тренироваться не попавшие в финальную заявку защитники казанского «Рубина» Самошников и московского «Динамо» Роман Евгеньев, а также голкипер «Зенита» Андрей Лунев. Эти футболисты могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-то из основной заявки.