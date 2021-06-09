Минспорт и РФС поставили задачу перед российскими футболистами выйти в плей-офф Евро

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В среду Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу, которая ведет подготовку к чемпионату Европы на федеральной базе в подмосковном Новогорске.

«Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу — выход в следующую стадию турнира, — сказал Матыцин. — Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное».

«Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира», — добавил министр спорта.