Адвокат предполагаемой жертвы Промеса просит вынести решение по его делу до старта Евро

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. Сообщалось, что в июле футболист поссорился с членом семьи во время вечеринки и якобы нанес ему несколько ножевых ранений, в том числе одно серьезное.

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Адвокат пострадавшего считает, что прокуратура намеренно откладывает уголовное преследования до окончания чемпионата Европы. «Доказательств больше чем достаточно для судебного преследования, есть показания двух очевидцев. Все остальные подозреваемые в этом относительно простом деле уже давно предстали перед судом», — сказал он.

Футбол Евро-2020 Группа C, 13.06.2021, 22:00 Нидерланды - Украина -

Также отмечается, что адвокат футболиста отказался давать комментарии.

Промесу 29 лет, он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны в составе команды. После этого он был игроком испанской «Севильи», нидерландского «Аякса», а в феврале 2021 года было объявлено о возвращении Промеса в московский клуб. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах за «Спартак» в чемпионате России, забил три гола и отдал три голевые передачи.