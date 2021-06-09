«Мы не встанем на колено». Евро ещё не начался, а скандалы уже гремят

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
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тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
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21.06Не началсяУкраина
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21.06Не началсяФинляндия
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Дания
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22.06Не началсяЧехия
Англия
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22.06Не началсяХорватия
Шотландия
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23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
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Нидерланды
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Украина
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Австрия
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4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
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1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
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1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы не встанем на колено». Евро ещё не начался, а скандалы уже гремят

Что же будет на чемпионате Европы?

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Источник: AFP 2021

Сборная Венгрии продолжает подготовку к Евро-2020, где её ждёт невероятно сложная жизнь. Подопечным итальянского специалиста Марко Росси предстоит сыграть с немцами, французами и португальцами, и шансы на выход из такой группы кажутся совсем призрачными. Накануне венгры провели контрольный матч с Ирландией, который завершился нулевой ничьей. Впрочем, итоговый результат отошёл на второй план на фоне события, случившегося на поле до стартового свистка.

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Матч на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште, вмещающем 13 500 зрителей, прошёл при большом скоплении фанатов. Ещё несколько месяцев назад такое сложно было представить.

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Ирландские футболисты перед началом встречи преклонили колено, выражая солидарность движению Black Lives Matter, — дело привычное. Местные болельщики освистали соперников, а защитник Венгрии Акош Кечкеш демонстративно указал на рукав, где красовалась надпись Respect (уважение). Многие игроки хозяев последовали примеру Кечкеша, но при этом на колено не встали.

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Венгерская футбольная ассоциация ещё за день до матча опубликовала заявление по этому поводу.

«Основные ценности спорта — равные возможности, уважение к товарищам по команде и сопернику. Футбол, возможно, стал самым популярным видом спорта, потому что он принадлежит всем. Сборная Венгрии не только следует международным правилам, но и отдаёт должное всем, будь то соперник, болельщик или кто угодно. Наша федерация борется со всеми формами проявления ненависти. Правила ФИФА и УЕФА не допускают проявления политизации на футбольном поле и стадионе, с чем мы полностью согласны. Мы не выразим осуждение любой формы ненависти, если встанем на колено перед матчем. Поэтому не сделаем этого», — гласит текст заявления на официальном сайте организации.

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Естественно, ирландцы остались недовольны поведением венгерских болельщиков.

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«Весь стадион освистывал нас, когда мы стояли на коленях. Это очень неприятно. Подобная акция направлена на искоренение расизма из общества, это благое дело. Если честно, мы не ожидали такой реакции», — сказал темнокожий нападающий Адам Айда.

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни также не остался в стороне и выразил недовольство.

«Это плохая весть для Венгрии как для страны-организатора Евро. Мы ожидали поддержки, а не такой реакции. Я благодарен своим игрокам за акцию перед матчем. То, что нас освистали, — просто непостижимо».

Ирландцы не попали на Евро-2020, однако там будут выступать сборные Англии и Шотландии, которые наверняка продолжат исполнять этот ритуал перед матчами. И реакция на него наверняка будет неоднозначной.

Кирилл Закатченко

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0:0
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Италия
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1
ФРГ
ФРГ
2
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СССР
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Бельгия
Бельгия
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ФРГ
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Нидерланды
2
СССР
СССР
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ФРГ
ФРГ
3
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