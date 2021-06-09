В Петербурге ожидают до 10 тысяч иностранных болельщиков на ЕВРО

«Мы готовы принять иностранных болельщиков в том объеме, в котором они приедут. У нас разрешенная заполняемость стадиона — около 30 тысяч человек. По нашему опыту предыдущих турниров обычно иностранцы составляют треть от всех болельщиков. То есть до 10 тысяч иностранных болельщиков ожидаем. Но фактические цифры будут известны ближе к матчам, поскольку еще идут продажи билетов», — сказал Пиотровский журналистам.