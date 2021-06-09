Чернышенко: Подано 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге пройдет семь матчей, для прохода на стадион нужно иметь билет и паспорт болельщика. Для иностранцев он дает возможность безвизового въезда в Россию с 29 мая по 2 июля 2021 года.

«На сегодняшний день подано 72 тысячи заявок на оформление паспортов болельщика FAN ID, — сказал Чернышенко. — Более 40 тысяч из России, остальные из других государств — Финляндии, Польши, Швеции, Эстонии, Германии и других. Болельщики из Бельгии, национальная сборная которой сыграет с нашими футболистами в Санкт-Петербурге совсем скоро, 12 июня, подали 1 тысячу заявок. Мы призываем всех, кто планирует посетить матчи и имеет билет на руках, для своего комфорта и удобства заблаговременно оформить паспорт болельщика».