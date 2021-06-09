Чернышенко: Подано 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фанаты из разных стран подали 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фанаты из разных стран подали 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В
«На сегодняшний день подано 72 тысячи заявок на оформление паспортов болельщика FAN ID, — сказал Чернышенко. — Более 40 тысяч из России, остальные из других государств — Финляндии, Польши, Швеции, Эстонии, Германии и других. Болельщики из Бельгии, национальная сборная которой сыграет с нашими футболистами в