В фан-зону Евро на Конюшенной площади допустят только болельщиков в масках

ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал. На Конюшенной площади во время турнира будет работать футбольная деревня.

«Основной вопрос — безопасность с точки зрения сложной эпидемиологической обстановки. У нас будут работать три основных входа, при этом выходы отделены. Потоки полностью разделены. Будет осуществляться термометрия ручными тепловизорами. Будем пускать на фан-зону только в масках. Это требование Роспотребнадзора», — сказал Минков журналистам.