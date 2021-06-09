В фан-зону Евро на Конюшенной площади допустят только болельщиков в масках

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
11.06Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
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тв
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Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
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Швеция
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тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
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Германия
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23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
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Финляндия
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Бельгия
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Россия
00
Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
13:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В фан-зону Евро на Конюшенной площади допустят только болельщиков в масках

ЕВРО-2020, Сергей Яременко. На территорию футбольной деревни на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге будут допускать болельщиков только при условии ношения маски, заявил руководитель направления проекта безопасности фан-зоны на Конюшенной площади Дмитрий Минков.

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Источник: Reuters

ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал. На Конюшенной площади во время турнира будет работать футбольная деревня.

«Основной вопрос — безопасность с точки зрения сложной эпидемиологической обстановки. У нас будут работать три основных входа, при этом выходы отделены. Потоки полностью разделены. Будет осуществляться термометрия ручными тепловизорами. Будем пускать на фан-зону только в масках. Это требование Роспотребнадзора», — сказал Минков журналистам.

«У нас есть ресурсы оперативного подсчета числа болельщиков в фан-зоне и ресурсы оперативного информирования. Как только будем понимать, что плотностью заполнения Футбольной деревни достигает 70−75%, начнем информировать людей, что скоро будет ограничен вход. Эта информация поступит в метро и на Невский проспект. Будут использоваться и ручные мегафоны, и система оповещения», — отметил Минков.

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Нидерланды
2
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СССР
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ФРГ
3
Италия
Италия
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