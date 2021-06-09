В фан-зону Евро на Конюшенной площади допустят только болельщиков в масках
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. На территорию футбольной деревни на Конюшенной площади в
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. На территорию футбольной деревни на Конюшенной площади в
ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
«Основной вопрос — безопасность с точки зрения сложной эпидемиологической обстановки. У нас будут работать три основных входа, при этом выходы отделены. Потоки полностью разделены. Будет осуществляться термометрия ручными тепловизорами. Будем пускать на
«У нас есть ресурсы оперативного подсчета числа болельщиков в