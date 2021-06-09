В Петербурге волонтёры Евро-2020 прошли вакцинацию

Были вакцинированы 275 волонтёров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе «Газпром Арена».

Губернатор отметил, что сейчас темпы вакцинации наращиваются. Налажено взаимодействие с председателями садоводств. Выездные бригады работают по заявкам (должно быть не менее 40 желающих получить вакцину).