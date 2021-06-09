В Петербурге волонтёры Евро-2020 прошли вакцинацию
Были вакцинированы 275 волонтеров, которым требовалась прививка.
Были вакцинированы 275 волонтеров, которым требовалась прививка.
Волонтёры Евро-2020 прошли вакцинацию. Об этом сообщила
Были вакцинированы 275 волонтёров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе «Газпром Арена».
Губернатор отметил, что сейчас темпы вакцинации наращиваются. Налажено взаимодействие с председателями садоводств. Выездные бригады работают по заявкам (должно быть не менее 40 желающих получить вакцину).
В городе развёрнута широкая и доступная сеть из 134 прививочных пунктов. Помимо этого, работают 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады.